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Ali Koç Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe kulübü başkan adayı olan Ali Koç kulüp üyeleri ve takım taraftarları ile bir araya geldiği toplantıda kulübün mali yapısı ile oynanacak olan Galatasaray derbisine dair fikirlerini beyan etti.

Ali Koç Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe kulübü başkan adayı olan Ali Koç kulüp üyeleri ve takım taraftarları ile bir araya geldiği toplantıda kulübün mali yapısı ile oynanacak olan Galatasaray derbisine dair fikirlerini beyan etti.

29 Mart 2018 Perşembe 14:18
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Ali Koç Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu

Ali Koç'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Rabbinin kendisini utandırmamasını gerektiğini ve yarın çok geç olmasını istemediğini için aday olduğunu söyledi.

İyiliğin kazanacağını, bu takımın çıkış yolunun sevgi olduğunu ve kavgalardan gürültülerden bıktıklarının altını ısrarla çizerken, Alex konusunda yapılan eleştirilere de açıklık getirdi.

Alex’i kendisinin getirmediğini, sadece geleceğinin ona söylendiğini ama sanılanın aksine Alex’i izlemeye gitmeyeceğini ifade etti.

Lakin Alex’i karşılamak istediğini sadece bunu seçim malzemesi olarak kullanmayacağını, görüşse bile kimsenin bilmeyeceğini, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ve tüm bu olanlara üzüldüğünü ifade etti.

Bilabedel konusuna da değinen Ali Koç yaptığı açıklamalardan dolayı disipline verilebileceğini lakin durumun yasal olmadığını ve tüzüğe uymadığını da söyledi.

Annesi ve halasının geçen Pazar kendisini aradığını, Fenerbahçe’ye üye olmak istediklerini ancak üzgün olduğunu zira son balotaj yakalanamadığı için pazartesi evrakları teslim etmelerine rağmen üye olamadıklarını ama bunun bile kulübe toplu üye yapma bir çalışmalarının kanıtı olduğunun altını çizdi.

Taraftar ve tribün mühendisliğini yanlış bulan Ali Koç takımın sahibinin taraftarlar olduğuna da konuşmasında değindi.

Şayet başkan seçilir ise kongre üyelerinden oluşan tamamen bağımsız bir denetleme kurulu kuracaklarına da sözlerinde yer vererek General Motor CEO’sunun sözlerine gönderme yaptı.

Galatasaray derbisi için de önemli bir hafta olduğunu 20 yıldır yaşanan mutluluğu ve keyfi yine yaşamayı arzu ettiklerini belirtmeden geçmedi.

Gerek mali, gerek ise sportif başarılarının da kalıcı ve sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yapan Ali Koç konuşmasında mali yapının önemine değindi.

Eleştirilere açık, marka yönetiminin doğru yapıldığı, birlik ve beraberlik içinde bir Fenerbahçe yaratmak istedikleri sözleri arasında yer alan ifadelerdendi. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi bahis sitesi betboo gibi en iyi bahis siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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