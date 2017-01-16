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Akustik Sünger

Yaşadığınız veya çalıştığınız mekânlarda ses dengesini oluşturmaya yarayan Akustik Sünger malzemesi, oldukça etkili bir üründür.

Akustik Sünger

Yaşadığınız veya çalıştığınız mekânlarda ses dengesini oluşturmaya yarayan Akustik Sünger malzemesi, oldukça etkili bir üründür.

16 Ocak 2017 Pazartesi 08:49
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Akustik Sünger

Bu ürün (akustik sünger) sayesinde ses dalgalarının daha sağlıklı oluşabilmesi ve istenilen duruma gelebilmesine yardımcı olur.

Akustik Süngerler, malzemelerinin imalatında kullanılan maddeler, hiçbir şekilde insan sağlığını tehdit eden kanserojen madde ve onun türevi kimyasal madde içermemektedir. Bunun hakkında gerekli olan Türkiye’de ve uluslararasında tüm sertifikaları alınmıştır.

Akustik Sünger, ses emiş gücüne sahip olmakla beraber yalıtım değerlerine de sahiptir, özel isteklere göre çeşitli renk üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Akustik Sünger, ortamların zemininde meydana gelen titreşim ve sesleri engellemek için kullanılır. Firmamız Emir Akustik, akustik kaplama ürünlerin satışını yapmakla beraber, proje teslimi akustik hizmeti de sunmaktadır. Profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ve güvenilir çözüm ortaklarımızla çalışmaktayız. Yüzlerce referans sahibi bir firma olarak, müşterilerimizin taleplerine ve bütçesine uygun hizmetler sunmaktayız. Kaliteden ödün vermeden bütçenize göre alternatifler üretiyoruz.

Teknik Özellikler:

1000 mm genişlikte 35-15 yumurta profilli, EPDM ağır bariyer katmanlı imal edilmektedir. Yutum kabiliyetini arttırmak için yumurta, labirent, spesiyal vs. profiller de üretilmektedir. Ses iletim kaybı için kullanılan ağır bariyer için isteğe göre EPDM; kurşun, PVC, bitüm kullanılmaktadır.

Çok sayıda akustik sünger çeşitleri bulunmaktadır;

Piramit sünger, labirent sünger, yumurta sünger, spesyal piramit sünger, bass trap köşe sünger, ve kare flexi sünger, düz sünger, basotect sünger dir. Kare flexi sünger ve bass trap sünger haricinde diğer sünger çeşitleri yanmaz malzemedir.

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Anahtar Kelimeler:
Akustik SüngerAkustik Süngerler
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