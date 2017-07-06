Akım Korumalı Priz Nedir? Avantajları Nelerdir?

Günümüzde yüksek teknoloji cihazlara verilen paralar hiç de küçümsenecek düzeyde değil. Hele ki son dönemde piyasaya sürülen teknolojik ürünlerin dudak uçuklatan fiyatlarını düşününce bu durumun önemi daha da üst seviyelere çıkabiliyor. Örneğin bir LCD televizyonu 30 bin lira gibi bir fiyata bile bulabiliyorsunuz. Hal böyle olunca bu kadar pahalı bir eşyayı kaybetmek istemezsiniz herhalde?

Akım korumalı priz , elektrikli aletlerinizi yüksek akım tehlikesinden korumaktadır. Elektronik cihazlarınız voltaj değişimlerinden etkilenmektedir. Bu kategoride özellikle masaüstü bilgisayarlar çok büyük zararlar görmektedir. Hatta bir dönem oldukça fazla sorun yaratmıştı voltaj değişimleri. Neredeyse her 10 kişiden 6’sı masaüstü bilgisayarını elektriksel sorunlar yüzünden kaybetmişti. Bu sebeple buna önlem olarak hayatımıza giren akım korumalı priz, bu noktada hem pahalı teknolojik cihazlarımızı hem de cebimizi koruyor.

Akım Korumalı Prizin Avantajları

Akım korumalı prizler hassas elektronik cihazları kullanılmaz hale getirebilecek yüksek gerilim dalgalanmaları ve aşırı gelecek olan elektrik yüküne karşı korumaktadır. Akım korumalı prizler çeşitli tiplerde karşımıza çıkabilir. Tekli akım korumalı tekli akım korumalı priz, 2’li akım korumalı priz, 3’lü akım korumalı priz, 4’lü akım korumalı priz, 5’li akım korumalı priz, 6’lı akım korumalı priz, 7’li akım korumalı priz ve 8’li akım korumalı priz şeklinde karşımıza çıkabilir. Ucuz bir önlem olması sebebiyle yüksek maliyetli teknolojik cihazlarını korumak için iyi bir çözüm diyebiliriz. Sonuçta bir tarafta binlerce lira değerindeki eşyaları kaybetmek gibi bir durum var.

Akım korumalı prizler, iç mekanizmasında yer alan özel devresi ile aşırı gerilim durumlarında kullanılıyor. Ve prize bağlı tüm elektronik cihazları koruma altına alıyor. Ayrıca yeniden kullanılabilme özelliğine sahip olan termik sigortaya sahip bu prizler, aşırı yüke karşı hem elektromanyetik hem de radyo frekans gürültü filtresine sahiptir. Ekstradan bir de üzerinde elektrik hattındaki parazit ve elektriksel gürültülere karşı korumayı da bulundurmaktadır.

Burada şu ince noktayı unutmamak gerekir. Akım korumalı priz, sadece yüksek voltaj oynamalarında işe yaramaktadır. Yani voltaj düşmelerinde herhangi bir fayda vermemektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta budur.