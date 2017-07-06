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Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı evler, kullanıcısına güvenlik, konfor ve düşük maliyet sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler ile evinizde yer alan birçok aleti tek bir tuşla yönetebilirsiniz.

Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı evler, kullanıcısına güvenlik, konfor ve düşük maliyet sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler ile evinizde yer alan birçok aleti tek bir tuşla yönetebilirsiniz.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:05
7 Okunma
Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı evlerde bulunan sistemler akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize, bilgisayarlarınıza entegre ederek tüm sistemi yönetme şansınız olabilir.

Akıllı ev sistemleri, yaşadığınız mekânın tüm kontrolünü elinde tutmaktadır. Akıllı ev denmesinin sebebi de evde bulunan tüm donanımların tek bir merkez üzerinden kontrol edilmesidir. Bununla birlikte akıllı ev sistemleri birçok açıdan yarar getirmektedir. Tasarruf sağlamasının yanı sıra öyle akıllı ev sistemleri vardır ki evin kendisi için gereken enerji ve temiz su kaynağı oluşturmasına kadar birçok konuyu ele almaktadır.

Akıllı Ev Sistemleri Nelerdir?

Akıllı ev sistemleri, günlük hayatta evlerimizde kullandığımız ve ihtiyacımız olan standart fiilleri barındırır. Peki nedir bunlar? Isınma, güvenlik, soğutma, eğlence, bahçe sulama, istediğiniz saati ayarlayıp kahve makinesi çalıştırma gibi sistemleri sıralayabiliriz. Ayrıca dilediğiniz saatlerde perdeleri açıp kapatabilir, ışıkları otomatik olarak istediğiniz saatlerde açabilir kısabilirsiniz. Televizyonu ayarlayabilir ve istediğiniz saatlerde kapatabilir veya açabilirsiniz. Veya sabah kalktığınızda banyo suyunuzun sıcaklığını ayarlamasını sağlayarak sizin için duşu hazır hale getirebilir.

Aklınıza gelebilecek her konuyu akıllı ev sistemleri ile çözebilirsiniz. Aslında akıllı ev sistemlerinin ortaya çıkış noktası hırsızlardır. Artan hırsızlık olaylarına karşı bir önlem olarak ortaya çıkmıştır. Hırsızlar klasik alarm sistemlerini kolayca atlatabilirler. Fakat akıllı ev sistemlerinde ana sistemi devre dışı bırakmadan atlatamazlar. Hareket algılayıcılar durumu anında tespit ederler. Veya siz tatildeyken evinize yaklaşmaya çalışan olursa da aynı durum geçerlidir. Ayrıca alarm sistemleri ile birlikte yangın, gaz sızıntısı, su baskını gibi durumlarda önceden önlem alma şansı ortaya çıkmıştır. Siz evde yokken tüm cihazları uyku moduna alarak hem tasarruf etmiş olursunuz hem de olası bir kazayı önlemiş olursunuz.

Akıllı Ev Sistemlerinin Faydaları

Mesela tatile gittiniz ve tatilin en tatlı yerinde fişi takılı bir cihazı unuttuğunuz aklınıza geldi. Veya evdeki gaz vanası arızalandı ve kaçak vermeye başladı. Eve gitmenize gerek kalmadan tek tuşla tüm sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Akıllı ev sistemleri minimum risk ile tüm sorunlarınızı çözmek için yanınızda.

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Akıllı Ev Sistemleri
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