Akademiks ile YGS-LYS Şartı Olmadan Yurtdışında Eğitim Hayal Değil!

Türkiye’nin en iyi yurtdışı eğitim danışmanlık firması olarak gösterilen Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, farklı ülkelerde sunduğu üniversite alternatifleriyle Türk öğrencilere YGS ve LYS şartı olmadan yurtdışında eğitim alma fırsatı sunuyor.

Yurtdışında okumak geçmişte bir çok öğrenci için bir hayal iken, artık birçok Türk öğrenci üniversite eğitimini yurtdışında almayı tercih ediyor. Üstelik yurtdışındaki üniversitelere giriş için YGS, LYS gibi sınavlara girme şartı da bulunmuyor.

Yurtdışında üniversite okumak maliyeti ülkeden ülkeye, üniversiteden üniversiteye göre değişmekle birlikte, bazı ülkelerdeki eğitim ücretleri Türkiye’deki eğitim masraflarıyla karşılaştırıldığında yurtdışında bazı ülkelerde eğitim almak Türkiye’den daha ucuza gelebilmektedir.

Yurtdışında üniversite okumak zaman açısından da avantajlıdır. Ülkemizde hazırlık sınıfı ile birlikte üniversite süresi 5 yıldır. Yurtdışında ise bu süre bazı ülkelerde 3 yıldır. İngilizce bilmeyenler için hazırlık aşaması ise 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

Türkiye’de alacağınız 5 yıllık eğitim sonrasında mezun olan binlerce öğrenciden biri olur ve yüksek ihtimalle yabancı diliniz yeterli miktarda geliştirememiş olursunuz. Ancak yurtdışında eğitim alıp döndükten sonra uluslar arası bir diplomanın yanı sıra çok iyi derecede İngilizceye sahip olmuş olarak dönersiniz. Ayrıca çoğu ülke okul süresinin ardından en az bir yıllık çalışma imkanı sunmaktadır. Böylece eğitim aldığınız ülkede üniversite eğitiminiz sonrası belirli bir süre çalışarak, CV’nizde uluslararası bir referans elde ederek ülkenize dönebilirsiniz. Diplomanızın çok önemli bir avantajı daha vardır. Türkiye’de alınan diplomaların çoğunda Avrupa birliği ve dünya ülkelerinde kabul sıkıntısı çekersiniz. Ancak uluslar arası bir diplomada YÖK denkliği olduğu için hem Türkiye de hem de dünyanın herhangi bir ülkesinde diplomanız kabul görür.

Yurtdışında üniversite eğitimi alma kararı; oldukça hassas ve geleceği etkileyecek olan bir karardır. Bu seçimin yapılmasındaki süreçte her adımınızda ACADEMIX yanınızda olacaktır. Uygun okul ve bölümün seçiminde, okul başvuru işlemlerinizde, başvuru ve kabul takibinde, vize işlemlerinizde ve vize alımından sonra uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarınızda ve eğitiminiz süresince size en profesyonel desteği ücretsiz şekilde vermektedir.

Akademiks Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi 1996 yılından beri Türk öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşabilmesi için onlara destek olmayı kendisine amaç edinmiştir. Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık, 2015 ve 2016 yıllarının ardından 2017 yılında da tüm dünyadan eğitim kurumlarının verdiği oylarla Study Travel Magazine 2017 Doğu Avrupa star acentası ödülüne aday gösterilmiştir.