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Aile ve bebek iletişimi nasıl olmalı?

Yeni doğan döneminden başlayarak anne, baba ve çevredekiler bebekle kontak sağlar...

Aile ve bebek iletişimi nasıl olmalı?

Yeni doğan döneminden başlayarak anne, baba ve çevredekiler bebekle kontak sağlar...

10 Temmuz 2015 Cuma 23:55
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Aile ve bebek iletişimi nasıl olmalı?
Bebeklerin doğumlarından itibaren ay ay gelişim sırasında gereksinim duydukları fiziksel ihtiyaçları anne sütü karşılamaktadır. Duygusal olarak ihtiyaçlarını ise hem hamilelik esnasında hem de doğumun ardından anne ile babanın beraber karşılaması gerekmektedir.

Annenin Önemi

Bu süreçte annenin mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmasının yanı sıra kaygısının olmaması, bebeğe hem yeterince süt hem de huzur verebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebep ile ailenin, annenin yanında bulunan baba veya ebeveynlerin anneyi desteklemesi ve bebek ile birincil olarak ilişki içerisinde yer alması büyük önem taşımaktadır.

Huzur, mutluluk, sağlık ve kaygıdan uzak bir aile ortamı hem bebek ile ailenin iletişim kurması aşamasında temeli oluşturmaktadır. Anne ile bebeğin buluştuğu zamanda göz kontağı büyük önem taşımaktadır. Yeni doğan bebekler yaklaşık olarak 20 santimetreden annelerini görebilirler. Bu sebeple de bebek beni görmez ve iletişim kurmaz dememek gerekmektedir.

Göz Kontağı Kurun

20 santimetre mesafeden, bebeğinizi emzirdiğiniz dönemlerde onunla göz kontağı kurabilirsiniz. Elinizden geldiği kadar bebeğinizin gözlerinin içine bakmanız, bulunduğunuz ortamda onun dikkatini çekebilecek farklı materyalleri kaldırarak, göz kontağı ile emzirmeyi sağlamanız bebek ile anne arasında bulunan temel güven bağının oluşmasını sağlamakta ve sağlıklı iletişimin de tohumlarını atmaktadır.

Gebelik sürecinde henüz bebek anne karnında iken dokunma ve konuşma ile başlayan iletişim, bebeğin doğumunun ardından ilk kucağa aldığınız andan itibaren temas, dokunma ve kurulan göz kontakları ile devam etmektedir. Burada unutulmaması gereken nokta göz kontağının anne ve bebek arasındaki ilişkinin zeminini hazırladığıdır.

Yeni doğan döneminden başlayarak anne, baba ve çevredekiler bebekle kontak sağlar. Bu süreçte mümkün oldukça onun hareketlerini ve vücut dillerini kontrol etmek önemlidir. İşitme bebeklerin doğdukların andan itibaren var olan bir yetileridir. Şayet bebek ani gelen seslere herhangi bir tepki vermiyorsa doktora başvurmak gerekmektedir.

İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşitme doğduğu andan itibaren gelen bir yetidir. Eğer çocuğunuz ani gelen seslere tepki vermiyorsa, gürültüde ağlamıyorsa, müzik sesine kafasını döndürmüyorsa işitme ile ilgili bir sorunu vardır ve bir doktora başvurmanız gerekir.

Bebekler 20 santimetre civarından annelerinin yüzünü görebilmektedirler ancak göz kontağı anneyi izleme gibi süreçler ortalama 2. ayda görülmektedir. Şayet 2. ay itibari ile ya da en geç 3. ayda bebeğinizin sizinle göz kontağı kurmadığını, sizi ya da oyuncakları takip etmediğini fark ederseniz görme ile ilgili bir sorunu olabilir ve yine mutlaka doktora başvurmak gerekir.

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Son Güncelleme: 10.07.2015 21:59
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