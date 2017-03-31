Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89282
ALTIN
145.897
DOLAR
3.6363
STERLIN
4.5532
EURO
3.8917
Mersin'de çilek hasadı
Mersin'de çilek hasadı
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
'1001 Hatim Duası' geleneği
'1001 Hatim Duası' geleneği
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde

Afrika’nın en büyük yıldızı Eto’o mu?

Kamerunlu futbolcu, oynadığı kulüplerle ve kazandığı başarılarla diğer Afrikalı oyunculara göre bir adım önde gözüküyor.

Afrika’nın en büyük yıldızı Eto’o mu?

Kamerunlu futbolcu, oynadığı kulüplerle ve kazandığı başarılarla diğer Afrikalı oyunculara göre bir adım önde gözüküyor.

31 Mart 2017 Cuma 05:37
6 Okunma
Afrika’nın en büyük yıldızı Eto’o mu?

Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve futbol tarihinde derin izler bırakan birçok Afrikalı futbolcu sayabiliriz. Ancak bu isimlerin arasından bir tanesi, diğerlerine göre daha ön plana çıkıyor. Öne çıkan bu isim, Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Samuel Eto’o. Kamerunlu futbolcu, oynadığı kulüplerle ve kazandığı başarılarla diğer Afrikalı oyunculara göre bir adım önde gözüküyor.

1981 doğumlu Kamerunlu futbolcu bu zamana kadar İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya ve Türkiye gibi birçok ülkede forma giydi. Eto’o’yu en başarılı Afrikalı futbolculardan biri haline getiren başarıları yakaladığı kulüpler ise Barcelona ve Inter.

Real Madrid’le Başlayan Kariyer

Eto’o’nun dünya futboluna merhaba dediği ilk kulüp Real Madrid. Eto’o 1998-1999 sezonunda ilk kez Real Madrid formasıyla profesyonel kariyerine başladı. Bu sezonda yalnızca 1 maçta Real Madrid forması giyebilen Eto’o, 1999-2000 sezonunda hem Mallarco hem de Real Madrid formasıyla mücadele etti. Sezonun ilk yarısında Mallarco formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan Eto,o, sezonun ikinci yarısında yeniden Real Madrid’e geçti ve genelde yedek kalsa da Real Madrid ile ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ardından Mallorca’ya geri dönen Eto’o, 4 sezon boyunca Mallarco’da top koşturdu.

Parlak Barcelona Kariyeri

Mallarco’da oynarken Barcelona’nın dikkatini çeken Kamerunlu, 2004 yılında transfer olduğu Barcelona’da tam 5 sezon boyunca ilk 11’de sahaya çıktı ve bu zaman zarfında harika başarılara imza attı. Eto’o, Barcelona formasıyla 3 La Liga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupa ve 1 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2009-2010 yılında Inter’e transfer olan Eto’o, mücadele ettiği ilk yıl takımıyla birlikte rüya gibi başarılara imza attı. Etoo’lu Inter, o sezon Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İtalya Super Kupa şampiyonu oldu ve FIFA dünya kulüpler kupasını kazandı.

Son Durak Antalyaspor

Ardından kariyerinde düşüşe geçen Eto,o etkili oyununa ve gollerine çeşitli ülkelerde devam etse de kupa sevinci yaşayamadı. Samuel Eto’o, aktif futbol yaşantısına Antalyaspor’da devam ediyor.

Didier Drogba, George Weah, Yaya Toure gibi isimler de Afrika futbolunun yıldız isimleri olsa da kariyerlerinde Eto’o kadar kupa kaldırmış değiller. Eto’o’nun ayrıca Kamerun milli takım formasıyla hem kupa hem de bireysel bazda birçok başarısı bulunuyor.

Samuel Eto’o, 36 yaşında olsa da attığı gollerle Antalyaspor’un en etkili ismi. Eto’o’nun ülkemizde mücadele ettiği maçları ve Avrupa’nın popüler maçlarını yabancı bahis siteleri üzerinden takip edebilir, kazançlı bahis ve iddaa deneyimleri yaşayabilirsiniz. Bahis oynamak isteyen futbol severlere güvenilir bahis sitesi bets10 bahis sitesini tavsiye ederiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yabancı Bahis SiteleriGüvenilir Bahis Sitesi Bets10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkçe Casino Siteleri Hangileridir
Türkçe Casino Siteleri Hangileridir
Mayweather’da Bahis Oynuyor
Mayweather’da Bahis Oynuyor
Eleştirilerin Odağındaki Takım Arsenal
Eleştirilerin Odağındaki Takım Arsenal
Ibrahimoviç Manchester United’ta kalacak mı?
Ibrahimoviç Manchester United’ta kalacak mı?
Kazanmak Tipobet İle Güzel
Kazanmak Tipobet İle Güzel
Sizi Kazanmaya Davet Ediyoruz
Sizi Kazanmaya Davet Ediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ