Afrika’nın en büyük yıldızı Eto’o mu?

Avrupa kulüplerinde forma giymiş ve futbol tarihinde derin izler bırakan birçok Afrikalı futbolcu sayabiliriz. Ancak bu isimlerin arasından bir tanesi, diğerlerine göre daha ön plana çıkıyor. Öne çıkan bu isim, Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Samuel Eto’o. Kamerunlu futbolcu, oynadığı kulüplerle ve kazandığı başarılarla diğer Afrikalı oyunculara göre bir adım önde gözüküyor.

1981 doğumlu Kamerunlu futbolcu bu zamana kadar İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya ve Türkiye gibi birçok ülkede forma giydi. Eto’o’yu en başarılı Afrikalı futbolculardan biri haline getiren başarıları yakaladığı kulüpler ise Barcelona ve Inter.

Real Madrid’le Başlayan Kariyer

Eto’o’nun dünya futboluna merhaba dediği ilk kulüp Real Madrid. Eto’o 1998-1999 sezonunda ilk kez Real Madrid formasıyla profesyonel kariyerine başladı. Bu sezonda yalnızca 1 maçta Real Madrid forması giyebilen Eto’o, 1999-2000 sezonunda hem Mallarco hem de Real Madrid formasıyla mücadele etti. Sezonun ilk yarısında Mallarco formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol atan Eto,o, sezonun ikinci yarısında yeniden Real Madrid’e geçti ve genelde yedek kalsa da Real Madrid ile ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ardından Mallorca’ya geri dönen Eto’o, 4 sezon boyunca Mallarco’da top koşturdu.

Parlak Barcelona Kariyeri

Mallarco’da oynarken Barcelona’nın dikkatini çeken Kamerunlu, 2004 yılında transfer olduğu Barcelona’da tam 5 sezon boyunca ilk 11’de sahaya çıktı ve bu zaman zarfında harika başarılara imza attı. Eto’o, Barcelona formasıyla 3 La Liga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupa ve 1 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2009-2010 yılında Inter’e transfer olan Eto’o, mücadele ettiği ilk yıl takımıyla birlikte rüya gibi başarılara imza attı. Etoo’lu Inter, o sezon Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İtalya Super Kupa şampiyonu oldu ve FIFA dünya kulüpler kupasını kazandı.

Son Durak Antalyaspor

Ardından kariyerinde düşüşe geçen Eto,o etkili oyununa ve gollerine çeşitli ülkelerde devam etse de kupa sevinci yaşayamadı. Samuel Eto’o, aktif futbol yaşantısına Antalyaspor’da devam ediyor.

Didier Drogba, George Weah, Yaya Toure gibi isimler de Afrika futbolunun yıldız isimleri olsa da kariyerlerinde Eto’o kadar kupa kaldırmış değiller. Eto’o’nun ayrıca Kamerun milli takım formasıyla hem kupa hem de bireysel bazda birçok başarısı bulunuyor.