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Adobe Photoshop Dersleri

Adobe Photoshop günümüzde kullanım alanı bir hayli geniş olan programlardan birisi olmaktadır.

Adobe Photoshop Dersleri

Adobe Photoshop günümüzde kullanım alanı bir hayli geniş olan programlardan birisi olmaktadır.

14 Temmuz 2015 Salı 15:33
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Adobe Photoshop Dersleri

Adobe Photoshop günümüzde kullanım alanı bir hayli geniş olan programlardan birisi olmaktadır. Günümüzde yapılan tasarımların çeşitliliği adına bu ve bunun gibi programlar büyük oranda çözüm sağlamaktadır. Online ortamlardan tutunda basit bir görselin düzenlenmesine kadar büyük oranda çözüm sunan program geniş bir kullanım kitlesine sahip olmaktadır. Performanslı bir şekilde çalışması bunun yanında yapılan çalışmalara da büyük oranda estetik katan özellikleri sayesinde görseller en iyi şekilde bu program sayesinde düzenlenebiliyor. Günümüzde görselliğe verilen önemin düzeyi bir hayli yüksek bir seyir izlemektedir. Bir web sitesi yapılırken onun performansı, kullanılabilirliği vs. gibi öğelerinin yanında tasarımı da bir hayli önemli olmaktadır.

Tasarımın bu kadar önemli olması demekte kullanılan programların önemliliğini artırmaktadır. Kullanılan programların gerekli ihtiyacı karşılaması içinde Adobe grubunun Photoshop ve diğer programları ideal çözümler sunuyor. Photoshop ile web sitenizin buton tasarımları, banner tasarımları veya site içinde kullanacağınız resimleri düzenleyebilirsiniz. Bu süreç içerisinde örneğin siteniz için bir buton tasarladığınızı düşünelim. Buton tasarımının hem gerekli estetik kurallarına uygun olup hem de site ile optimize olması için performanslı bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenlerden birincisi butonunuz için ideal renk tonlarını ve hatlarını seçmeniz gerekmektedir. Photoshop’un zengin renk çeşitliliği ve kendine özgü şablonları ile gayet iyi düzeyde buton tasarımları yapmak mümkün olmaktadır.

Bunun yanında bir diğer öğe ise bannerlar olmaktadır. Photoshop derslerini izleyerek siz de banner yapımını kolayca öğrenebilirsiniz. Bannerlar site içerisinde bazı bölümlere veya sayfanın üst bölümünde bazen gerekli olabiliyor. Kullanım olarak bir hayli düşmesi ile bannerların önemi azalmaktadır. Fakat diğer anasayfa başlığı için farklı tasarımların olması ile bannera benzeyen yapılarda bulunmaktadır. İşte bu yapıların en şekilde yapılması adına bu program büyük oranda fayda sağlayabiliyor. Sayfanın üst bölümünde butonların altına koyacağınız zemini butonlar ile uyumlu olması önemlidir. Bunun için hem bu bölümün tasarımı hem de renk seçimlerinin iyi bir şekilde ayarlanması Photoshop ile mümkün olmaktadır. Bu programın geniş kapsamlı özellikleri ile işlemler gayet etkili ve verimli şekillerde yapılabiliyor. Programı nasıl kullanacağınızı tam anlamıyla öğrenebileceğiniz Photoshop dersleri bölümü bulunan photoshopta.net adresini ziyaret ediniz.

Bir diğer kullanım alanı ise özellikle fotoğrafçılardadır. Photoshop indirmek istiyorsanız program ücretli. Fakat kullanım süre kısıtlamalı sürümünü indirebilirsiniz. Fotoğraflar ile ilgili işlemler resimlerin küçültüp büyütülmesi gerekli efektlerin verilmesi gibi işlemler bu program ile yapılabiliyor. Kırpma, kesme, ekleme, maskeleme vs. gibi işlemler ile gayet iyi efektler gerçekçi bir şekilde yapılabiliyor. Özellikle maskeleme özellikleri ile fotoğraflara büyük oranda gerçekçi özellikler eklenebiliyor. Bunun yanında vesikalık fotoğrafları çekimi yapılırken ideal çözümlerde sağlayabiliyor. Bunun için bir örnek verelim. Örneğin acil vesikalık çekinmeniz gerekiyor ve üzerinde de takım elbisenin olması gerekiyor. Gerekli resmiyetin kazandırılması adına üzerinizde takım elbise olmasa bile olan kıyafetinizle bir vesikalık çekinseniz bile bu programın efektleri sayesinde hiçbir şekilde belli olmadan profesyonel bir şekilde üzerinize takım elbise entegre edilebilir. Adobe Photoshop indirmek için ilgili sitenin indirme bölümünü ziyaret ediniz.

Son olarak Photoshop'un kullanımı hakkında bilgi verelim. Program ilk kullanıcılar için biraz geniş kapsamlı bir ara yüze sahip olmaktadır. gerekli işlemlerin yapılması için kullanılan bazı yöntemler olmaktadır. Bu süreçte de kullanılan yöntemlerin daha pratik olması adına programın kullanıcılarına sağladığı bazı özellikler olmaktadır. Bunlardan birisi layer yani katman olmaktadır. Çalışmalarınızı bölümlendirerek farklı katmanlara ayırabiliyorsunuz. Bu sayede kullandığınız parçalar birbirine girip karışmadan üzerinde çalışabiliyorsunuz. Programda üst bölümde açılır menüler bulunmaktadır. Gerekli özelliklere buralardan ulaşabildiği gibi ek olarak sol ve sağ bölümlerdeki öğelerden de ulaşılabilir. Gerekli ayarlanmalar ince bir şekilde sistematik olarak yapılabiliyor. Çok hassas ayarlamalar bu programda bulunan özellikler sayesinde yapılabilir.

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Son Güncelleme: 14.07.2015 13:37
Anahtar Kelimeler:
PhotoshopPhotoshop DersleriPhotoshop İndir
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