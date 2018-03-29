Adis Jahovic Konyaspor İle Anlaşmaya Vardı

Konyaspor ligdeki eksiklerini analiz ederek golcü eksiği olduğu kanısına vardı. Bunun üzerine bir golcü ile anlaşma sağlamak için kolları sıvadı. Ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendiren takımlardan biri oldu. Göztepe’nin Adis Jahovic’i artık Konyaspor’da.

Adis Jahovic’i renklerine bağlayan Konyaspor, golcü için imza töreni düzenledi ve resmi olarak sporcuyu renklerine katmış oldu.

Konyaspor bu haberi resmi internet sitesinden yayınladı. Süper Lig’de birbirinden farklı gol pozisyonları ile akıllara kazınan oyuncu Adis Jahovic, 3,5 yıllık anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın 1 yılı ise opsiyonlu.

Jahovic Bu Transferden Oldukça Memnun

Jahovic yapılan transferin ardından röportaj vererek Konyaspor’da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Konyaspor’u yakından takip ettiğini söyleyen Jahovic, hem Avrupa hem de Süper Lig içerisinde Konyaspor’un önemli bir yere sahip olduğunu, bu takımla birlikte çalıştığı için kendini iyi hissettiğini ifade etti. Konyaspor’un daha da ileri gideceğini ve taraftarlara da daha kaliteli ve keyifli maçlar sergileyeceklerini dile getiren Jahovic, ara transfer döneminin bitmesini de heyecanla beklediğini söyledi.

Adis Jahovic Konyaspor içerisinde 88 numaralı formanın sahibi olacak. Göztepe forması ile bu sezon 18 maça çıkan golcü, 14 gol ve 3 asist yaparak takımların ve futbolun dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Adis Jahovic Kimdir?