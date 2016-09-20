Bir yerden bir yere gitmek, bir adrese bir ürün göndermek artık geçmişe göre oldukça kolaydır. Eskiden yolculuklar günler sürerken bugün ülkenin bir ucundan diğer ucuna birkaç saat içerisinde gidilebilmektedir. Hal böyle olunca kargo gönderme işlemlerinizde artık oldukça hızlı ve güvenilir koşullar içerisinde yapılabilmektedir. Acil kurye hizmetimiz sayesinde artık işiniz oldukça kolaydır. Acil işlemlerinizde bundan sonra panik yapmanıza gerek yoktur çünkü kuryemiz sayesinde ihtiyacınız saatler içerisinde karşılanacaktır. Kuryemiz adresinizden alacağı göndermek istediğiniz ürünü verdiğiniz adrese en hızlı şekilde ve oldukça güvenilir koşullarda götürecektir.



Acil kurye sizin adresinize en hızlı şekilde ulaşır. Zaten size en yakın olan kurye yedi gün yirmi dört saat boyunca ürün gönderim işlemleriniz için çalışmaktadır. Sizden ürününüzü teslim alan kurye başka hiçbir adrese uğramadan sizin verdiğiniz adrese gidecektir. Bu sayede siparişiniz tahmin ettiğiniz süreden çok daha önce verdiğiniz adrese ulaşacaktır. Kurye sürücüsünün amacı sizi zor durumda bırakmadan acele olan işleminizi en hızlı şekilde gerçekleştirmek ve siparişlerinizi olabilecek en hızlı şekilde ulaşması gereken adrese götürmektir. Bu yüzden yolda herhangi bir adrese uğramaz bu sayıda oldukça hızlı hareket edebilir. Acil kargo https://kuryem.com/acil-kurye/ hizmetlerimiz kapsamında kuryemiz İstanbul içinde siparişinizi yaklaşık 30 dakika ile 120 dakika arasında ulaştırır.