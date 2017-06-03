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Abkant Büküm Nedir?

Abkant bükümü nedir? Bugün bu konuyu ele alacağız..

Abkant Büküm Nedir?

Abkant bükümü nedir? Bugün bu konuyu ele alacağız..

03 Haziran 2017 Cumartesi 19:44
8 Okunma
Abkant Büküm Nedir?

Farklı tonaj ve modellerdeki yapıları ile saçların şekillenmesini sağlayan makinalar CNC saç bükme işlerini milimetrelik hesaplarla gerçekleştirirler. Makinaların detayları alt ve üst kalıp, hidrolik eksenler ve numarik kontrol üniteleri olmaktadır. Hidrolik kuvvetle uygulanan baskılar neticesinde saç istenildiği üzere şekillenir. Abkant adı ise bu işlemin yapıldığı tezgaha verilen isimdir. Özetle verilen bu bilgiler doğrultusunda endüstri alanlarında ve hobi işlerinde bu tür makinalara ihtiyaç duyulur.

Abkant Büküm Nasıl Yapılır?

Abkant büküm işlemlerinin yapılmasında işlerin en doğru şekilde yapılabilmesi amacı ile CNC operatörleri bu alanda bilgi ve deneyime sahip vasıflı kişiler olarak öne çıkarlar. CNC operatörlerinden hizmet almak için ise lazer kesim ve büküm işlerinin yapıldığı firmaların tercih edilmesi gerekir. Bu noktada işlerin en verimli şekilde yapıldığı firmalardan hizmet alınması esası dikkat çeker.

Abkant Büküm Firmaları

Ülkemizde lazer kesim ve büküm işlerinde en iyi firmalar arasında aşağıdaki firmalar listelenmiştir:

  • Sepa
  • Formlaser
  • Çolakoğlu metal
  • Mirmetal
  • Ekol lazer firması

En iyi abkant büküm firması olarak listelenen firmalar içerisinde de en dikket çeken firma Ekol lazer firmasıdır. Çünkü firma ilk etapta ve daimi olarak müşteri memnuniyetini firmanın misyonu ve vizyonunun belirleyicisi olarak görür. Buna göre firma makine donanımından verilen hizmete, zamanında teslim unsurundan ekonomik şartlarda fiyatlandırma yapmaya kadar bir çok alanda müşteri memnuniyetini konu alır.

Abkant Büküm Fiyatları

Abkant büküm işlerinde fiyatlandırma politikası firmadan firmaya farklılık gösteren bir konudur. Ekol lazer firması fiyatlandırma politikasında diğer firmalarda olduğu gibi saatlik kapsamında ücretlendirme yaparken her müşteriye ekonomik fiyatlandırma politikasını uygular ve bu politikanın her müşteriye eşit koşullarda verilmesini esas alır. Böylece abkant büküm fiyatları her müşterinin Ekol firmasında hizmet alabilmesini çağrıştırır.

Detaylı bilgi için; http://www.ekollazer.com/abkant-bukum/

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ekol LazerEkol Lazer FirmasıCNC Saç BükmeAbkant Büküm FiyatlarıAbkant Büküm
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