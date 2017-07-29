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Abdullah Avcı: Kazanmayı Hak Ettik

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kaan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı elde ettikleri sonuçtan memnun olsa da maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Abdullah Avcı: Kazanmayı Hak Ettik

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 3-3 berabere kaan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı elde ettikleri sonuçtan memnun olsa da maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 03:48
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Abdullah Avcı: Kazanmayı Hak Ettik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı: “Rakip önceden düşündüğümüz 11 ile sahaya çıktı. Önde basarak üzerimizde baskı kurmaya çalıştılar. Basit hatalar sonucunda kalemizde 2 gol gördük. İlk yarı 2-0 geride olduğumuz dönemde yakaladığımız 3 adet pozisyon vardı. İkinci yarıda skora rağmen oyun disiplininden kopmadık çünkü bulacağımız bir golün her şeyi değiştireceğini biliyorduk” dedi.

Deplasmanda 2-0 geriye düştükleri mücadelede elde ettikleri 3-3’lük beraberliğin olumlu olduğunu kaydeden Abdullah Avcı: “İkinci yarının ilk 15 dakikası kritikti. Bir gol bulsak maça ortak olacağımızı biliyorduk. Nitekim golü bulduktan sonra skoru 3-2’ye getirdik. Yediğimiz son gol serbest vuruş sonrası oldu. 3-2’yi yakaladıktan sonra maçı kazanmalıydık. Bu noktada üzülmemek elde değil. Yaptığımız küçük hatalar yüzünden kalemizde 3 gol gördük. İkinci maçta daha dikkatli olmak zorundayız. Evimizde oynayacağımız rövanşı kazanarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıkmak istiyoruz” dedi.

Her ne kadar rakip Club Brugge’un kendilerine nazaran daha tecrübeli bir ekip olsa da maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Abdullah Avcı “Sahamızdaki rövanş mücadelesine de aynı felsefeyle çıkacağız. Rakibimizin hafta sonu ligde oynayacağı müsabakayı izleyip ona göre bir oyun planı hazırlayacağız. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz” dedi. En yüksek oranlar ile kazanmak istiyorsanız en iyi bahis siteleri listesine göz atmanızı öneririz.

Kaynak: mobilbahissiteleri.net

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