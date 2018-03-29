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Abdullah Avcı: ‘Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik’

Spor Toto Süper Lig 25. Hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu ve maçı 4-1’lik skorla kaybetti.

Abdullah Avcı: ‘Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik’

Spor Toto Süper Lig 25. Hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu ve maçı 4-1’lik skorla kaybetti.

29 Mart 2018 Perşembe 14:14
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Abdullah Avcı: ‘Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik’

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik” dedi.

Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Maçın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Abdullah avcı mağlubiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avcı bu maç için iyi hazırlandıklarını ancak bu hazırlık sürecini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Özellikle ikinci bölgede iyi bir savunma yapmamız ve topa sahip olmamız gerekirdi. Bu planda sabırlı olmalıydık. Eğer aradığımız boşlukları yakalamazsak topa pas ile sahip olmalıydık. Aytemiz Alanyaspor’un yetenekli oyuncuları var” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, “Topa sahip olmamız için doğru bir pozisyon almamız gerekirdi. Maçın ilk yarısında topu aldığımızda sabırlı oyun oynamayı başaramadık. Atak organizasyonları doğru organize edemedik. Topu kaptırdığımız da uzak kaldık. Rakibimizin dönen topları ceza sahasının içerisinde tamamlayarak attığı goller var. İkinci yarı maçın gidişatını değiştirmek için hamle yaptık. Bu hamleler daha fazla hareket eden, çaba gösteren ve zorlayan bir yapımız vardı. Fakat gol bulmak istediğimiz anlarda ikinci golü yedik.

Maçın geneline baktığımızda top bizdeyken veya rakipteyken doğru oyunu oynamayı başaramadık. Rakibimiz bugün 3 puan kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik. Bu yüzden oynadığımız oyunda aldığımız skorda bize yakışmadı. Bu durumla yaşayacak değiliz, biran önce antrenmanlara başlayacağız ve önümüzde ki 9 maçta da kazanmayı hedefliyoruz. Ligin zirvesinde ki yerimizi almak ve ligin sonuna kadar orada kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Futbol dünyasındaki en güncel haberleri ve maçlara açılan en yüksek oranları en iyi bahis sitesi betboo ve bahis siteleri üzerinde bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

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