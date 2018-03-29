Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Çok uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştık ve böyle de bir skor elde etmemiştik” dedi.

Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Maçın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Abdullah avcı mağlubiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avcı bu maç için iyi hazırlandıklarını ancak bu hazırlık sürecini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Özellikle ikinci bölgede iyi bir savunma yapmamız ve topa sahip olmamız gerekirdi. Bu planda sabırlı olmalıydık. Eğer aradığımız boşlukları yakalamazsak topa pas ile sahip olmalıydık. Aytemiz Alanyaspor’un yetenekli oyuncuları var” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, “Topa sahip olmamız için doğru bir pozisyon almamız gerekirdi. Maçın ilk yarısında topu aldığımızda sabırlı oyun oynamayı başaramadık. Atak organizasyonları doğru organize edemedik. Topu kaptırdığımız da uzak kaldık. Rakibimizin dönen topları ceza sahasının içerisinde tamamlayarak attığı goller var. İkinci yarı maçın gidişatını değiştirmek için hamle yaptık. Bu hamleler daha fazla hareket eden, çaba gösteren ve zorlayan bir yapımız vardı. Fakat gol bulmak istediğimiz anlarda ikinci golü yedik.