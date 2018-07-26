A101 26 Temmuz Aktüel Ürünler Yayınlandı

Bu haftaki a101 aktüel ürünler broşürü yayınlandı. Yine birbirinden uygun ve çeşit çeşit ürün bu hafta da A101 market raflarında yerini alıyor. İşte bu haftaki ürünler ve içerikleri:

En dikkat çekenler teknoloji ürünleri; TV, cep telefonu, akıllı bileklik ve dahası uygun fiyat seçeneğiyle sizlere sunuluyor.

İşte O Ürünler ve Fiyatları

Samsung kavisli led tv 3699 TL

Xioami RED Mİ 5 Cep telefonu 999 TL

Piranha hoparlör 24,95 TL

Mi band 2 akıllı bileklik 95 TL

Piranha kulaklık 4,95 TL

Haftanın yıldızları saymakla bitmiyor. Yiyecek ve içecek ürünleri yine uygun fiyata A101’de. Üstelik oyuncak ve yaza dair ihtiyaçlarınızı da bu hafta uyguna getirebilirsiniz. A101 aktüelin bu hafta yine kapış kapış olacak diğer bir reyonu ev dekor ve düzen ürünleri. Yoğun istek üzerine tekrarlanan kampanyada çok beğenilen çiçekliği 89,95 TL’ye, çok amaçlı dolabı 135 TL’ye bulabilirsiniz. Çeşit çeşit makyaj organizerleri de bu hafta sizlerle. Değişik boyutta ve şekilde dizayn edilmiş organizerler günlük hayatta oldukça kullanışlı. Çamaşırlarınızda iz yapmayan rengarenk silikon mandallar da bu hafta müşteriye sunuluyor. Çok amaçlı çanta ile ister pazara, ister markete ister pikniğe, ister plaja...

Aktüelde Yer Alan Diğer Ürünler

Bu habere evinin tamircileri de çok sevinecek. Ağaç kesme makinesinden tutun avuç taşlama, tırpan, matkap, tornavida... Hepsi bu hafta A101'de. Mutfak gereçleri de evinizde yerini almayı bekliyor. Sinbo tost makinesi, blender ve elektrikli cezve farklı deneyimler için sizleri bekliyor. Uygun fiyat köşesinde fırsatlar bitmiyor. Ayak havluları 4,95 TL, el havlusu 3,95 TL, saçaklı kaymaz taban banyo halıları 19,95 TL, klozet takımı 19,95 TL, dantelli toparlayıcı sutyen 9,95 TL ile karşınızda.