7/24 İphone Teknik Servis Hizmeti

Arızayı bulmak ve çözmek eski telefonlar kadar kolay ve basit bir işlem değildir. Birde zaman ve güvenilir bir yer bulma sorununuz var ise işte size 7 gün 24 saat hizmet veren iphone teknik servis firmamız akıllı telefonlarınızdaki sorunları ister adresinize kadar gelerek çözüm bulmakta isterseniz tamir için almakta ve yerine geçici bir telefon vererek iletişimden kopmamanıza çözüm bulmaktadır. Yeni nesil cep telefonlarında en çok rastlanan sorunların başında ekran kırılma, ses gelmeme, su ile temas, şarj sorunları, dokunmatik ekran ve daha aklınıza gelen birçok sorun gelmektedir. Servisimiz iphone 6 cam değişimi, iphone ekran değişimi ve farklı sorunlara etkili, kesin ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

İphone Tamiri Bizden Sorulur