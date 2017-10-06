4 Resim 1 Kelime

İnternetin hayatımızın tam ortasında olduğu şu günlerde internet bağlantısı olmadan 1 saat geçiremez olduk. İnternet bağlantısı çok fazla revaçta olduğundan birçok firma günlük yaşantımızda bizlere eşlik edecek internet sitesi, oyun vb. yazılımları üretmektedir.

Birçok yeni fikre 4resim1kelime.com sitesi güzel bir yazılım ile katılmıştır. Yoğunlaştığı nokta daha çok kelime oyunlarının cevaplarını yayınlamaktır. Bu tip Türkçe kelime oyunlarına merakı olan kişiler tarafından çok fazla aranan ve tercih edilen sitenin sağladığı kolaylık yine bu kullanıcıları sevindirmektedir. Peki, neden ihtiyaç duyulur bu siteye. Her oyunda her insanın yaşadığı problemlerden birisi oyunun belirli bir bölümünde takılıp kalmak ve o seviyeyi geçememektir.

Belki günler belki haftalarca uğraşılır fakat oyunun bir üst seviyesine geçilemez. Fakat bir süre sonra kullanıcılar oyundan sıkılır ve oyun silinir. Bu durum, kullanıcılar ve oyun üreticileri tarafından pek istenilmeyen bir durumdur. Bunu engelleyen 4resim1kelime.com sitesi büyük bir çalışma ile özellikle kelime bulma oyunlarındaki kelimeleri bularak siteye koymaktadır. Şuan çok kişi tarafından ilgi ile oynanan A Word oyunu ile ilgili çalışmalar yaparak ve özellikle bu oyuna yönelip oyunun cevaplarını sitede yayınlamaktadır. Bu oyunla birlikte birçok kategoride hizmet verecek olan site, bütün kelime oyunlarının cevaplarını da siteye ekleyeceği bilinmektedir.

A Word Oyunu Nedir?

A Word oyunu diğer oyunlardan en büyük farkı daha eğlenceli ve daha karmaşık bir kelime oyunu olmasıdır. Öncelikle oyunun ilk seviyelerinde altıgen bir şekil içinde bulunan 4 harften bir kelime oluşturmak istenmektedir. Aynı zamanda bu kelimenin bir isim mi yoksa şehir mi olduğu bilgi olarak verilmekte ve ilerleyen seviyelerde kelimelerin harf sayısı artmaktadır. Bu oyun toplam 1180 seviyeden oluştuğu bilinmektedir. Bu kadar karmaşık oyunda bazı cevapları bulmak zor olabilmektedir. 4resim1kelime.com sitesi A word cevapları büyük bir çalışma sonucu bulup kullanıcılar ile paylaşmaktadır.

4resim1kelime.com Sitesi Hangi Hizmetleri Vermektedir?