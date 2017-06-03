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3D Modelleme Dünyası

3D modelleme dünyası; 3D , three dimensional; yani 3 boyutlu demektir. Nesneler bu dünyada 3 boyutludur..

3D Modelleme Dünyası

3D modelleme dünyası; 3D , three dimensional; yani 3 boyutlu demektir. Nesneler bu dünyada 3 boyutludur..

03 Haziran 2017 Cumartesi 19:53
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3D Modelleme Dünyası

Bu üç boyutlu tasarım bugün hem mimarıda hemde diğer tüm alanlarda kendini geliştirdi..

Tasarım, tasarımcının hayal dünyasında elbette çok şey ifade eder, ancak onu görsel boyuta taşımak için modellere ihtiyaç vardır. Günümüz teknolojisi bilgi teknolojileri aracılığıyla bunu gerçekleştirebilmemize olanak sağlamaktadır. 3D tasarım yapabileceğimiz, 3dsmax, sketchup, solidworks, autocad, zbrush gibi yazılımları mevcuttur ve yazılımlar aracılığıyla, tasarım modellerimizi gerçeğe en yakın biçimde görselleştirmiş oluruz.

3D modelleme veya 3D tasarım, sadece mühendislikte değil, örneğin sinema filmlerinde görsel efektlerin hazırlanmasından, reklamcılık görselleri oluşturulmasına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Hatta tamamı 3D modelleme programları ile yapılmış filmler dahi mevcuttur.

Günümüzde 3D teknolojisi hatırı sayılır ölçüde ilerlemiş durumdadır. Sadece tasarımların çizilmesi değil, çizimlerin izlenmesinde de 3D unsurlar kullanılmaktadır. Örneğin, 3D destekli bir görüntüleme aracına sahipseniz, yani televizyon veya monitörünüz bu teknolojiye sahipse, 3D gözlükler kullanarak ister mimari çizimlerinizi, ister diğer görsel materyalinizi neredeyse holografik biçimde 3 boyutlu görebilmeniz mümkündür.

3D modelleme tasarım için büyük nimettir. Örneğin bir otomobil tasarımcısı, tasarladığı modelin prototipini eskiz yapıp, daha sonra bu eskizi detaylı bir mühendislik çizime dönüştürmelidir. Elbette eskizler tasarımcı dışındaki herkes için çok az şey ifade edecek, mühendislik projeleri ise neredeyse hiçbir şey anlatmayacaktır. Bu durumda tasarımcı otomobilin maketini yapıp, oldukça uzun bir prototipleme süreci geçirecektir.

Oysa 3D tasarımda, bunlara gerek yoktur. Yapılan mühendislik çizim, istenirse ışığın vurduğu yön ve ambiyans bile uygun hale getirilecek biçimde gerçeğe en yakın biçimde çizilebilir. Özellikle mimarı projelerde son zamanlarda başvurulan bu yöntem, İnşaat şirketlerinin projelerini daha başlamadan pazarlayabilmesine olanak sağlamaktadır.

Gara Design şirketi ile sizde sorunsuz bir 3d modellemeye sahip olun.

Öyle ki müşteri, tüm projenin bitmiş halini, şu anda yaşanıyormuş gibi izleyebilme imkanına sahiptir. Yükselecek binaların nasıl görüneceğini bilmek elbette önemlidir. “Görmeden almam” diyen müşteri için en etkili çözüm 3D modellemedir.

Detaylı bilgi için; http://www.garadesign.com/

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Gara Design
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