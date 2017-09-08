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2018 YGS Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyız?

Bu haberde 2018 üniversite adayları için YGS Sınavına nasıl hazırlanmalıyız? neler yapmalıyız? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

2018 YGS Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyız?

Bu haberde 2018 üniversite adayları için YGS Sınavına nasıl hazırlanmalıyız? neler yapmalıyız? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

08 Eylül 2017 Cuma 14:14
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2018 YGS Sınavına Nasıl Hazırlanmalıyız?

2017 yılı için YGS-LYS sınavları bitti, öğrenciler tarafından tercihler yapıldı ve ÖSYM tarafından ise üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Artık 2017 yılı adayları için tüm işlemler bitti artık sıra 2018 yılı adaylarında. Bu haberde 2018 üniversite adayları için YGS Sınavına nasıl hazırlanmalıyız? neler yapmalıyız? gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

2018 YGS Nasıl Çalışmalıyız?

Öncelikle YGS çalışmalarına başlamadan önce hedeflerinizi belirlemelisiniz. Ben şu üniversiteyi, şu bölümü istiyorum diye kendinize hedef koymalısınız. Üniversite hedefi koymasanız bile kendiniz için şu puanı yapmalıyım demelisiniz. Bunun banan nasıl faydası olur diyorsanız, ders çalışırken yorulduğunuz zaman hedeflerinizi düşünerek kendinizi dinlendirebilir ve kendinize "ben bunu başaracağım" diye güç verebilirsiniz.

Öncelikle kendinize mutlaka ama mutlaka çalışma programı hazırlamalısınız. İnternet üzerinde gördüğünüz programlar sizler için uygun olmayacaktır. Herkesin hedefleri ve bölümleri farklı. Ayrıca programlarda ki günler belki size uymayabilir, belki o gün dinlenmek isteyeceksiniz gibi pek çok madde hazır çalışma programlarının kötü yanlarından. Bu yüzden kesinlikle kendiniz oturup çalışma programı hazırlamalısınız. Bunun yanında pek çok verimli ders çalışma tekniklerini sizlere anlatabiliriz fakat bu çok uzun bir haber olabileceğinden sizler BURAYA tıklayarak verimli ders çalışma tekniklerine ulaşabilirsiniz.

2018 YGS Hangi Kitapları Çözmeliyiz?

Biliyorsunuz, piyasada onlarca yayınevi ve yüzlerce kitap bulunmakta. Bu kitaplar arasından en iyisini seçmek biraz sizin için zor bir iş gibi gözükebilir. Fakat biraz araştırma yaparak YGS Kitap Önerileri üzerine İnternet'te bolca makale ve konu bulabilirsiniz. Bize sorarsanız öncelikle mezun arkadaşlara ve sınıf arkadaşlarınıza hangi kitapları çözdüklerini sorabilir ve onlardan kitaplar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken şey, siz hangi seviyedesiniz neler biliyorsunuz ve arkadaşlarınız hangi seviyede buna dikkat etmelisiniz. Belki ona kolay gelen kitap size zor gelecek veya ona zor gelen kitap size kolay gelebilir. Bu konuda dikkatli olmalı ve size en uygun kitapları almalısınız.

2018 YGS Konuları Nelerdir?

Pek çok öğrencinin aklını karıştıran konulardan birisi de YGS Konuları üzerine. YGS Konuları Nelerdir? YGS'de Hangi Konular Çıkacak? gibi bir sürü soru ile karşı karşıya kalıyoruz. Fakat öğrencilerin bu sorulara takılmamaları 9. ve 10. sınıf müfredatlarına veya aldığınız YGS kitaplarının konularına çalışmanız sizler için yeterli olacaktır. Genel olarak bilinen YGS kitaplarının konuları müfredata uygun olarak yapılıyor. Bu sorular ile aklınızı karıştırmayın ve hedefinize doğru ilerleyin.

Özet Olarak...

İstediğiniz yeri kazanmak için 3 şeye ihtiyacınız var; KARARLILIK, EMEK, İSTİKRAR. Siz sene başında ki hedefleriniz için düzgün bir çalışma ve gayret göstermiyor, zorlandığınız dersler için özel çalışmalar yapmıyorsanız başarıyı elde etmeniz biraz zor olacaktır. Eğer gerçekten kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınızı göreceksiniz.

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YGS Konuları
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