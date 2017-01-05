Ülkemizin önce gelen pek çok mobilya markasının her yıl düzenli olarak oluşturduğu yeni modeller ve kataloglar ile özellikle düğün hazırlığı ve evini yenilemek isteyenler için birbirinden şık koltuk takımı modellerini görmek mümkün.
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkardığı tasarımları ile enza home koltuk takımı
modelleri pek çok kişinin dikkatini çekmiş ve yılın en çok satılan ürünleri arasında yer almıştır. Gerek şık tasarımı ve gerekse renk tonları ile dikkatleri çeken marka pek çok farklı tasarımı ile dikkatleri çekmeyi biliyor.
Mobilya sektöründe bir diğer ünlü markalardan olan Doğtaş, yeni sezon için tasarladığı birbirinden kullanışlı ve bir o kadarda şık mobilyaları yeni sezon kataloğunda doğtaş koltuk takımı
bölümünde bizlerle paylaşmış. Oldukça iddalı ve ekonomik ürünleri ile yeni evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleyen firma pek çok mobilya markasıyla kıyaslandığında kalite sıralamasında ilklerde yer alıyor.
Yeni evlenecek çiftlerin koltuk takımı, oturma odası vs. gibi ihtiyaçları giderdikten sonra seçiminde en çok zorlandıkları konuların başında ise perde seçimi geliyor. Pek çok farklı desen seçeneğine sahip perdeler, 2017 perde modelleri
kataloglarında yer alıyor. Farklı markaların ortaya çıkardığı perde modellerini seçerken kıyaslama için akıllı telefonlarınızla resimlerini çekip yan yana görebilirsiniz.
Önce Vatan Gazetesi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!