Her yıl farklı tasarımlar ile karşımıza çıkan moda dünyasının en ünlü tasarımcıları ve markaları bu yılda farklı çalışmalara imza attıklarını kanıtladılar. Hem şık hem de yağmurdan sizi koruyan bir yağmurluğun farkını yaşamak istiyorsanız 2016 yılının bayan yağmurluk modellerini tercih etmelisiniz. Bu yılın en moda
renklerinden ilham alan tasarımcılar, yağmurluk modellerini de bu kapsamda sunarak vitrinleri süslemeyi başardılar.
Farklı desen ve renklerde olsalar dahi her yağmurluğun kombini çok kolaydır. Yağmurdan korunmak için şıklığınızdan ödün vermeden siz de kendi stilinizi yaratabilirsiniz.
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