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15 Temmuz Röportajları

15 temmuz röportajları, Türk milletinin ne kadar vatansever olduğunu açık ve net olarak anlatan röportajlardır.

15 Temmuz Röportajları

15 temmuz röportajları, Türk milletinin ne kadar vatansever olduğunu açık ve net olarak anlatan röportajlardır.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 19:34
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15 Temmuz Röportajları

15 temmuz da ne oldu Türkiye o geceyi korku ve endişe ile yaşadı. Aklıselim olan herkes 15 Temmuz darbe gecesi ne olduğunu, şüphesiz ki biliyor. O gece ülkemiz bir uçurumdan döndü. O gece hainlerin planı olmadı. O gece demokrasi kazandı, halk kazandı. O gece devletin içerisindeki bir grup hain Cumhurbaşkanımızı, meclisimizi, Genel Kurmay Başkanımızı, onur ve şerefimizi yok etmek istedi. O gece, Fetullahcı hainler devletin topunu, tüfeğini, tankını bu ülkenin halkına doğrulttu. O gece 246 vatan evladımız hainler tarafından öldürüldü. Hastaneler yaralılar ile doldu taştı. Ama her şeye rağmen Türkiye kazandı. Millet kazandı, demokrasi kazandı. Dünya Türk Milletinin fedakar ve cefakar olduğunu gördü. Bu vatanın sahipsiz olmadığını, hainlerin bu topraklar üzerindeki emellerine asla ulaşamayacaklarını gördü.

15 Temmuz’da Tutuklananlar

15 Temmuz gecesinin hemen ardında ilk başta darbede görev alan üst rütbeli askerler tutuklandı ve ifadesi alındı. Darbeden beş gün sonra Türkiye’de OHAL ilan edildi. Bu terör örgütüne yardım ve yataklık edenlerin ivedilikle yok edilmesi için çalışmalar hız kazandı. 15 temmuz tutukluları yaptıkları itiraflar ile elli yıllık bir örgütün devletin içerisine nasıl girdiklerini anlattılar. Bir imamı gözlerinde nasıl ilahlaştırdıklarını, onun emirlerini sorgulamadan neden yaptıklarını bilemeden yerine getirdiklerini, belirttiler. Çok dindar olan bu insanların yıllarca kendi adamlarını devletin en üst kademelerine yerleştirmek ve bu devleti yıkmak için vermiş oldukları yoğun emeği anlattılar. Yapılan bütün sınavların soru ve cevaplarını sınavdan önce almışlardı. Bu ve bunun gibi bir çok haksızlıkla Cumhurbaşkanın yaveri bile olmuşlardı. Bu ülkenin ekmeğini yiyip, güzelliğini yaşarken Bakanların odalarına dinleme cihazları koyarak terör örgütüne geçit vermişlerdi. PKK ile mücadeleye çıkılan operasyonlarda devletin silahlarını, gücünü boş dağlara sıkıp, sonrada gülerek operasyon yaptık demişlerdi. Daha bunu gibi çok sayıda örnek mevcut. Onlar körü körüne inandıkları bir adamın emri ile masum halka silah sıkmışlardı. Ama o gece gördüler ki, hainlerin bir planı varsa mazlumlar içinde çizilmiş bir kader vardı.

Darbeden Sonra

Darbeden sonra halk demokrasi nöbetleri tutmaya devam etti. Birlik ve bütünlük içerisinde ülkemize sahip çıktık. Tüm dünyaya bir mesaj verdik. “Biz tarihi şeref ce kahramanlıkla dolu Türk Milletiyiz. Biz asla canımız pahasına da olsa Çanakkale’deki dedelerimiz atalarımız gibi bu vatanı kimseye çiğnetmeyiz. Bu vatan bizim.”. sonrasında darbedeki kahramanlar, siyasiler ve halk ile röportajlar yapıldı. 15 temmuz röportajları Türk Milletinin ne kadar vatansever olduğunu açık ve net olarak anlatan röportajlardır. Bu bilgi ve belgeler incelenerek o gecenin ne kadar çetin ve zor bir gece olduğu görülebilir.

Önce Vatan Gazetesi

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