Galatasaray

Teknik Direktörü

Jan Olde Riekerink

, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında,

Osmanlıspor

'un gücüne vurgu yaparak, "Ligde 7. sıradalar ve en fazla beraberlik alan takımlardan biri durumundalar. UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı maçlar çıkararak gruplarını lider tamamladılar. Zor bir maç bizi bekliyor ama en iyi şekilde hazırlıklarımızı ve analizlerimizi yaptık. Osmanlıspor deplasmanında hem rakiple hem de zorlu saha ve hava şartlarıyla baş etmemiz gerekiyor." dedi.

Osmanlıspor maçındaki oyun anlayışlarının nasıl olacağı yönündeki soru üzerine sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Zorlu bir rakip bizi bekliyor. Takip ettiğim kadarıyla hava oldukça soğuk olacak. Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığımız son Ziraat Türkiye Kupası maçında bunu tecrübe etme şansı bulduk. Bence ligdeki tüm sahaların zemin ısıtması olmalı. Ankara takımıyla bu mevsimde oynamak ile baharda oynamak çok farkı olacaktır. Her şey eşit olmalı." yanıtını verdi.

Takımda tedavisi süren oyuncuların durumuna açıklık getiren Riekerink, "Tolga Ciğerci ve Podolski oynayamayacaklar. Umarım bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alırlar. Serdar Aziz için ise yarın son bir test yapacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın son iki maçta duran toplardan gol yediği ve bu sorunun nasıl çözüleceği şeklindeki soruyu ise Hollandalı teknik adam, "Bu sadece bizim başımıza gelmiyor. Ligin başında adam adama savunma yaparken böyle bir sorun oluştu. Sonrasında alan savunmasına geçiş yaptık ve performansımız daha iyiydi. Son dönemde küçük hatalar oldu ama alan savunmasında devam edeceğiz. Umarım bundan sonra bu hatalar tekrarlanmaz." şeklinde cevapladı.

Jan Olde Riekerink, devre arasında takımdan gönderileceği şeklindeki iddialar için, "Yönetimle böyle bir konuşma hiç olmadı. Ben sadece, takımımı nasıl daha iyi bir noktaya getirebileceğime odaklandım." ifadelerini kullandı.

Transfer konusu

Sarı-kırmızılı teknik adam, devre arası transfer politikalarıyla ilgili olarak, öncelikle takımdan gidebilecek olası oyunculara göre pozisyon alacaklarını aktardı.

Riekerink, transferin belli şartlara bağlı olduğunu anlatarak, "Başka kulüpler gidebilecek arkadaşlarımız da olabilir. Biri gitmeden yerine başkasını getirmek olmaz. Tabii ki opsiyonlarımızı biliyoruz. Çalışmalarımız var. Eğer kadroda boşluklar açılırsa, biz de ona göre tedbirimizi alırız." şeklinde konuştu.

Türk lirasına dönme kampanyası

Hollandalı teknik adam, Türkiye'de dolar ve avronun değer kazanması nedeniyle başlatılan Türk lirasına dönüş kampanyasıyla ilgili yöneltilen soruya, esprili cevap verdi.

Kendisinin Türk lirasına dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine, gülerek, "Kontratımdakinden fazla Türk lirası verilecekse neden olmasın?" diyen Riekerink, "İşin şakası bir yana, bu durumdan dolayı Türk insanları adına ben de çok üzgünüm. Benim için olumlu tarafı, her şeyin ucuzlaması oldu ancak bundan dolayı gerçekten üzüntü duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA