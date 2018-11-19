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Zirveye 'Öncü' oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Can Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti." dedi.

Zirveye 'Öncü' oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Can Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti." dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:34
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Zirveye 'Öncü' oldu

ANKARA -  Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, genç sporcu Can Öncü'nün tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Uçar, yaptığı açıklamada, milli motosikletçi Can Öncü'nün, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç pilot olduğunu belirtti.

İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonun son yarışına davetle çıkan Can'ın büyük bir başarı elde ettiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Can Öncü hem dünya hem de Türk motor sporları tarihine geçti. Bize bugünü ve bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. 15 yaşında ona inanan ve güvenen bizleri mutlu etti. İnşallah 2019 sezonunda Moto3 Dünya Şampiyonası'nda adından çokça söz ettirmeye devam edecek. Tabii ki de Deniz Öncü'yü de unutmuyoruz, o da ikizi gibi seneyi Redbull Çaylaklar Kupası'nda ikincilikle tamamladı. Moto GP ödül töreninde madalyalarını FIM Başkanı Vito İppolito’dan aldılar. Onlar adına, ülkemiz adına ve de sporumuz adına çok mutluyuz. Öncü ailesinin özellikle baba Önder Öncü'nün yıllardır verdiği emeklerin karşılığında rekorların, kupaların gelmesi ayrıca gurur kaynağımız oldu. Şimdi bunu fırsata çevirip, yeni başarılara, yeni rekorlara doğru emin adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz."

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 15. yılını geride bıraktıklarını dile getiren Uçar, "Motor sporlarının yaşayan efsanesi Kenan Sofuoğlu önderliğinde, Toprak Razgatlıoğlu, Harun Çabuk, Can Öncü, Deniz Öncü, Asrın Rodi Pak, Furkan Eryılmaz, Aras Özkaçar ve en son Kadir Erbay ile pist branşında dünya pistlerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdık. Bu saydığım isimler dünya, Avrupa ve Asya'da pistelere çıkan isimler. Daha birçok sporcumuz farklı dallarda ülkemizi çeşitli şampiyonalarda temsil edip, kupalarla ülkemize döndüler. Bütün sporcularımıza bize yaşattıkları bu gurur tablosu için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'da dün koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayak yarışını kazanan Can, Moto3'te birincilik elde eden ilk Türk pilot ve Moto3 tarihinde yarışan ve birinciliğe ulaşan en genç (15 yıl 115 gün) pilot unvanını kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Motosiklet FederasyonuCan Öncü
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