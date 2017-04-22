Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
DEMET AKTAŞ’la “O KEDİ”leri getirdik
Zirvenin uzağında derbi
Zirvenin uzağında derbi
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Adana'da el yazması 2 Tevrat
Sertifikalı kadın çoban
Sertifikalı kadın çoban

Zirvenin uzağında derbi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

Zirvenin uzağında derbi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:14
72 Okunma
Zirvenin uzağında derbi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Şampiyonluk yarışında 61 puanlı lider Beşiktaş'ın gerisinde olan takımlardan Fenerbahçe 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Takımlar, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanla tamamlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayFırat Aydınus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
GS-FB derbisinin hakemi belli oldu
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
Avrupa futbolunda kuralar yarın çekilecek
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Kasımpaşa, Karabük deplasmanında
Kasımpaşa, Karabük deplasmanında
Barcelona, Juventus savunmasını geçemedi
Barcelona, Juventus savunmasını geçemedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ