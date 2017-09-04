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Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendilerini daha ileri safhaya taşıyacaklarını düşündüğünü, şu an zirve mücadelesinin içerisinde olduklarını söyledi.

Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Castillo, zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendilerini daha ileri safhaya taşıyacaklarını düşündüğünü, şu an zirve mücadelesinin içerisinde olduklarını söyledi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:08
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Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

TRABZON

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktararak, "Sezona takım arkadaşlarım gibi ben de çok iyi şekilde hazırlandım. İşler yolunda giderken ufak bir talihsizliğim oldu. Hazırlık maçında sakatlık yaşadım ancak bu sakatlığım tamamen geçti. Bu nedenle mutluluk verici bir hafta geçiriyorum. Topla antrenmanlara başladım." ifadelerini kullandı.

Ligin 3 haftalık bölümünü de değerlendiren Castillo, şöyle devam etti:

"Aslında bu üç haftalık bölümü kötü geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bazı maçlarda yaptığımız ufak hatalardan dolayı gol yemiş veya kazanamamış olabiliriz ama bu hatalarımızı düzelteceğimize inanıyorum. İyi maçlar çıkardık. Çünkü ilk maçı kazandık ve sonrasında İstanbul'da Fenerbahçe ile berabere kaldık. Son maçta ise ufak hatalarımız sebebiyle galip gelemedik. Zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp, kendimizi daha ileri safhaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Şu an zirve mücadelesinin içerisindeyiz. Bu da devam edecektir."

"Bizim için hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak"

En iyisini yapmak istediklerini vurgulayan Castillo, "Her takımın sezon öncesi bir hedefi ve planı vardır. Bizim için bu hedef 50. yılımızda en yüksekte olmak. Bu seneye baktığımızda böyle bir takımın olduğuna inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edip, en iyisini yapmayı umuyoruz. Bu şekilde taraftarlarımıza güzel hediye vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Sahada gerçek Castillo'yu göstereceğime inanıyorum"

Castillo, Trabzon'a alıştığına da dikkati çekerek, "Geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. 'Hemen alıştık' diyebilirim. Ailem de burada. Gelmeden önce bu yönde kafamda soru işaretleri vardı ama bu soru işaretleri kısa zamanda ortadan kalktı. Gerçeği söylemek gerekirse burada mutluyum. Ailem de çok mutlu. İlk senenin adaptasyon sürecini de atlattıktan sonra bu sene insanlara sahada gerçek Castillo’yu göstereceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKolombiyalıCastillo
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