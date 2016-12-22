İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Yeni Amasyaspor-Sivasspor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Kasımpaşa-İnegölspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor (Elazığ Atatürk)

18.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Boluspor-Beşiktaş (Bolu Atatürk)

21 Aralık Çarşamba:

12.00 Gümüşhanespor-Atiker Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor (Ümraniye Belediye)

14.30 Sancaktepe Belediyespor-Çaykur Rizespor (15 Temmuz)

16.30 Gaziantepspor-Kırklarelispor (Kamil Ocak)

18.30 Osmanlıspor-Şanlıurfaspor (Osmanlı)

20.30 Galatasaray-Tuzlaspor (Türk Telekom Arena)

22 Aralık Perşembe:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Aydınspor 1923-Bursaspor (Adnan Menderes)

16.30 Kayserispor-Darıca Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Trabzonspor-Kızılcabölükspor (Hüseyin Avni Aker)

20.30 Menemen Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

AA