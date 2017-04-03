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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turunda rövanş mücadelesi yarın Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turunda rövanş mücadelesi yarın Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:25
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

5 Nisan Çarşamba:

18.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.30 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)

6 Nisan Perşembe:

20.00 Atiker Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Bu arada, çeyrek final turunun ilk maçlarında, Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (1-1) ve Sivasspor-Atiker Konyaspor (0-0) mücadeleleri berabere bitmişti. Kasımpaşa, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-0, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanmıştı.

Yarı final eşleşmeleri

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmesinde turu geçecek takım, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor eşleşmesinin kazananıyla da Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçecek ekip yarı finalde rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 25, 26 ve 27 Nisan'da, ikinci mücadeleler ise 16, 17 ve 18 Mayıs'ta yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat TürkiyeZiraat Türkiye KupasıAkhisar BelediyesporMedipol Başakşehir
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