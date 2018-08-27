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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:21
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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 1. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: Abdullah Volkan Aydın

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor: Burak Demirkıran

29 Ağustos Çarşamba:

14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tuğrul Akkoyun

14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor: Can Durgut

15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor: Burak Filik

15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor: Adem Korkmaz

15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Yasin Kalcıoğlu

15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor: Abdullatif Ayhan

15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: Olcay Yıldırım

15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: Yusuf Adnan Kendirciler

15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor: Muhammed Sevim

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor: Hasan Kılıçarslan

16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor: Levent Buğra Vartemel

16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911: Özgür Sevinç

16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor: Kadir Özgöde

16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor: Levent Gümüşdere

16.30 Maltepespor-Beylerbeyi: Hakan Tezcan

16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor: Alper Akarsu

16.30 Kütahyaspor-Ödemişspor: Veysel Karani Özkan

16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor: Kemal Ögen

18.30 Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor: Alirıza Tufan Çerçioğlu

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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