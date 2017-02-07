Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF'den 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez katıldı. Kura çekiminde Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Atiker Konyaspor'un asbaşkanı Celalettin Çakıcı, Medipol Başakşehir'in yönetim kurulu üyeleri Mustafa Saral ve Ömer Faruk Ayvacı, Kasımpaşa'dan sportif direktör Nursal Bilgin, Akhisar Belediyespor'dan İbrahim Lütfü Akalın, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi Koray Deniz, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan ve Sivasspor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Bozatlı da yer aldı.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Kayserispor-Fenerbahçe

Kupada çeyrek final ilk maçları 28 Şubat-1 ve 2 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 4-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor ile Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinde tur atlayan takımlar, yarı finalde karşılaşacak. Çeyrek finaldeki Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor ile Kayserispor-Fenerbahçe eşleşmelerinin galipleri de yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Yarı final ilk maçları 25-27 Nisan ve ikinci mücadeleler de 16-18 Mayıs'ta yapılacak.