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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Kupanın 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Kupanın 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü oynanacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:00
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
 

5 Aralık Çarşamba: 

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
 

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıFutbol
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