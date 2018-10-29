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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 10:35
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı, yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa (Batman Yeni Şehir)

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay (Kastamonu Gazi)

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Antalyaspor-Yomraspor (Antalya)

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon (Bursa Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Çarşamba:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor (Bodrum İlçe)

13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor (OSTİM)

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Aktepe)

13.30 Hatayspor-Fethiyespor (Antakya Atatürk)

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor (Osmanlı)

17.00 Kayserispor-Pazarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor (Yeni Malatya)

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

1 Kasım Perşembe:

13.00 Sarıyer-Çaykur Rizespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Giresunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Adana Demirspor-Dersim 62 Spor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)

19.00 Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Pendikspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Osmanlı)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
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