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Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:32
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Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un

DİYARBAKIR - Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

İlk yarı

12. dakikada Mehmet Topal'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan De Souza, altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun şutunda Fatih Öztürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Alper Potuk'un pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Şener Özbayraklı, müsait durumda yerden sert bir orta yaptı. Kalecinin müdahalesiyle penaltı noktasına seken topun gelişine De Souza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Giuliano'dan sekti. Pozisyonu iyi takip eden De Souza'nın altıpas üzerinden sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

22. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Soldado'nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağa son anda müdahale etti.

25. dakikada sağ kanattan Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşta, altıpas üzerinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Volkan Demirel'den döndü.

32. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Sktrel'dan dönen top boşta kaldı. Miguel Lopes'in meşin yuvarlağın gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 23:01
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAkhisarZiraat Türkiye
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