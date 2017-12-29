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Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:08
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Ziraat Kupası'nda son 16 maçlarının programı belli oldu
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İSTANBUL 

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak maçların programı şöyle:

16 Ocak Salı:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stadı açıklanmadı)

17 Ocak Çarşamba:

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat KupasıProgram
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