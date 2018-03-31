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Ziraat Bankası, Rusya'ya şampiyonluk için gidiyor

Başkent ekibi, CEV Kupası finali ilk maçında 3 Nisan Salı günü Rusya'nın Belogorie takımıyla karşılaşacak.

Ziraat Bankası, Rusya'ya şampiyonluk için gidiyor

Başkent ekibi, CEV Kupası finali ilk maçında 3 Nisan Salı günü Rusya'nın Belogorie takımıyla karşılaşacak.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:15
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Ziraat Bankası, Rusya'ya şampiyonluk için gidiyor

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez yükseldiği CEV Kupası finalinde Rusya temsilcisi Belogorie ile oynayacağı ilk maç için yarın Rusya'ya gidecek.

Belgorod kentindeki Cosmos Spor Salonu'nda 3 Nisan Salı günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Rus rakibi Belogorie karşısında deplasmanda oynayacağı ilk maçta avantaj elde etmek için mücadele edecek başkent ekibinin milli oyuncularından Emre Savaş, "Rusya’da oynayacağımız maçtan puan ve puanlar çıkartmak bize rövanş karşılaşmasında daha büyük bir öz güven getirecektir." dedi.

Son derece önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Emre, "Bir çoğumuz kariyerinde ilk defa Avrupa kupalarında final oynayacak. Şu an finale odaklandık. Rakibimizi eleyebilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı takımın CEV Kupası'nda iyi mücadele ettiğini ve önemli ekipleri eleyerek finale yükseldiğini belirten Emre, "Finale kadar sadece bir yenilgi aldık. Oynadığımız bütün maçlardan puan alma başarısı gösterdik." diye konuştu.

CEV Kupası'nın en çok blok yapan oyuncusu olduğuna dikkati çeken Emre, "Benim için şahsi olarak da çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım final maçlarında da bloklarıma devam edip takımıma katkı sağlarım." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası Erkek Voleybol TakımıCEV KupasıBelogorie
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