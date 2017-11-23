Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, sezon sonunda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Müzesinde lig şampiyonluğu kupası bulunmayan başkent ekibi, bu sezonki yüksek performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan ve lider durumda bulunan Ziraat Bankası, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ziraat Bankası'nın başarısında büyük emeği bulunan, aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Makedon başantrenör Joshko Milenkoski, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milenkoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası'nı öncelikle kurumsal niteliği nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de daha önce Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon başantrenör, "6 senedir Ankara'dayım ve burada yaşamayı çok seviyorum. Aynı zamanda burada federasyona yakınım çünkü milli takımla devam eden bir sözleşmem var." dedi.

Milenkoski, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Realist olmak gerekirse 10'da 10 gibi bir sonuç beklemiyorduk çünkü Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde oynuyoruz. Bundan dolayı çok memnunum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Umarım, ligin ilerleyen döneminde de aynı başarıyı devam ettirir ve şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir milli takım oluşturacağız"

A Milli Takım'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Milenkoski, yeni bir yapılanmaya gideceklerinin altını çizdi.

Milenkoski, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda önemli işler yaptıklarını belirterek, milli takımın geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na direkt gidebilme hakkı elde ettik. İyi işler yapıyoruz. Gelecek yıl aynı zamanda Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Bu ligde çok fazla genç oyuncuya şans vereceğiz. Türk voleybolunun geleceği için genç ve geleceği olan yetenekli oyuncularla devam edeceğiz. 1-2 yıl içinde yeni bir milli takım oluşturacağız. 2019 Avrupa Şampiyonası için hazırlanacağız."

"İkinci devre takıma katkı sağlayacağım"

Ziraat Bankası'nın Polonyalı yıldızı Bartosz Kurek ise yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan 10 haftada takıma çok fazla katkı sağlayamadığını söyledi.

Lige mükemmel bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Kurek, "Bu gidişatımız gayet güzel. Sadece puansal anlamda değil, play-off'lara psikolojik olarak bir adım önde girmek de önemli. Ziraat Bankası'na ilk şampiyonluğu kazandırmak istiyoruz. Kötü bir dönem geçirdim. İkinci yarının başlamasıyla beraber takıma katkı sağlayabileceğim." diye konuştu.