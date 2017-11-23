Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106303
ALTIN
162.204
DOLAR
3.9036
STERLİN
5.1976
EURO
4.6248
"Bayazhan"
"Bayazhan"
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
''Bu Dünya da Yerim Olmadı''
Bu hafta 5 film vizyonda
Bu hafta 5 film vizyonda
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Flaş Haber
Tayvan'da deprem
Kapat

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, sezon sonunda şampiyon olup tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, sezon sonunda şampiyon olup tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:57
34 Okunma
Ziraat Bankası'nın bileği bükülmüyor

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'da 10 yapan Ziraat Bankası, sezon sonunda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Müzesinde lig şampiyonluğu kupası bulunmayan başkent ekibi, bu sezonki yüksek performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanan ve lider durumda bulunan Ziraat Bankası, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Ziraat Bankası'nın başarısında büyük emeği bulunan, aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Makedon başantrenör Joshko Milenkoski, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milenkoski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası'nı öncelikle kurumsal niteliği nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'de daha önce Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon başantrenör, "6 senedir Ankara'dayım ve burada yaşamayı çok seviyorum. Aynı zamanda burada federasyona yakınım çünkü milli takımla devam eden bir sözleşmem var." dedi.

Milenkoski, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Realist olmak gerekirse 10'da 10 gibi bir sonuç beklemiyorduk çünkü Avrupa'nın en önemli liglerinden birinde oynuyoruz. Bundan dolayı çok memnunum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Umarım, ligin ilerleyen döneminde de aynı başarıyı devam ettirir ve şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir milli takım oluşturacağız"

A Milli Takım'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Milenkoski, yeni bir yapılanmaya gideceklerinin altını çizdi.

Milenkoski, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda önemli işler yaptıklarını belirterek, milli takımın geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na direkt gidebilme hakkı elde ettik. İyi işler yapıyoruz. Gelecek yıl aynı zamanda Avrupa Ligi'nde oynayacağız. Bu ligde çok fazla genç oyuncuya şans vereceğiz. Türk voleybolunun geleceği için genç ve geleceği olan yetenekli oyuncularla devam edeceğiz. 1-2 yıl içinde yeni bir milli takım oluşturacağız. 2019 Avrupa Şampiyonası için hazırlanacağız."

"İkinci devre takıma katkı sağlayacağım"

Ziraat Bankası'nın Polonyalı yıldızı Bartosz Kurek ise yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan 10 haftada takıma çok fazla katkı sağlayamadığını söyledi.

Lige mükemmel bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Kurek, "Bu gidişatımız gayet güzel. Sadece puansal anlamda değil, play-off'lara psikolojik olarak bir adım önde girmek de önemli. Ziraat Bankası'na ilk şampiyonluğu kazandırmak istiyoruz. Kötü bir dönem geçirdim. İkinci yarının başlamasıyla beraber takıma katkı sağlayabileceğim." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler LigiZiraat BankasıA Milli Erkek Voleybol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalımbay umut dolu
Çalımbay umut dolu
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Süper Lig'de başkent derbisi heyecanı
Celtics'i Miami durdurdu
Celtics'i Miami durdurdu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Burhan Akbudak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu
Lukaku'ya gürültü cezası
Lukaku'ya gürültü cezası
SPORDA TARİHİ BAŞARI
SPORDA TARİHİ BAŞARI
A Milli Basketbol Takımı'nda hedef 2'de 2
A Milli Basketbol Takımı'nda hedef 2'de 2
FIFA'dan eski üyelerine ömür boyu men cezası
FIFA'dan eski üyelerine ömür boyu men cezası
Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"
Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ