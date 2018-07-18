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Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları

Voleybol Efeler Ligi ekibi, iç transferde orta oyuncu Vahit Emre Savaş ile sözleşme yeniledi 

Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları

Voleybol Efeler Ligi ekibi, iç transferde orta oyuncu Vahit Emre Savaş ile sözleşme yeniledi 

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
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Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları

ANKARA

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Ziraat Bankası, iç transferde orta oyuncu Vahit Emre Savaş ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2.03 metre boyundaki milli oyuncu, gelecek sezon da Ziraat Bankası'nın başarısı için mücadele edecek.

Ziraat Bankası'nda kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Emre Savaş, takımının başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kırmızı-beyazlı formayı 2014-2015 sezonunda giymeye başlayan 1995 doğumlu voleybolcu, Çekya'da düzenlenen 2018 CEV Altın Ligi'nin rüya takımına seçilmiş ve "En İyi Orta Oyuncu" ödülünü almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıVoleybolVahit Emre Savaş
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