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Yüzme yarışmalarında 4 kategoride madalyalar dağıtıldı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmalarında, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Yüzme yarışmalarında 4 kategoride madalyalar dağıtıldı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmalarında, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:27
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Yüzme yarışmalarında 4 kategoride madalyalar dağıtıldı

RIO DE JANEIRO

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen yüzme yarışmalarında, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpik Su Sporları Salonu'nda yapılan yüzme müsabakalarında, erkeklerde 100 metre kurbağalama ve 4x100 metre serbest takım ile kadınlarda 100 metre kelebek ve 400 metre serbest kategorilerinde madalyalar dağıtıldı.

Yarışlarda ayrıca 3 dünya rekoru da kırıldı. Kadınlarda ABD'li Katie Ledecky, 400 metre serbestte elde ettiği 3.56.46'lık derecesiyle, İsveçli Sarah Sjostrom de 55,48'lik süresiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise Büyük Britanyalı Adam Peaty, 100 metre kurbağalamada 57.13'lük zamanıyla dünya rekorunu eline geçirdi.

Michael Phelps ise ABD Milli Takımı'nın 4x100 metre serbestteki birinciliğiyle, olimpiyat kariyerinde 19'uncu altın olmak üzere toplamda 23'üncü madalyasını kazandı.

Kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular şöyle:

Erkekler

100 metre kurbağalama:

1- Adam Peaty (Büyük Britanya)

2- Cameron van der Burgh (Güney Afrika)

3- Cody Miller (ABD)

4x100 metre serbest takım:

1- ABD

2- Fransa

3- Avustralya

Kadınlar

100 metre kelebek:

1- Sarah Sjostrom (İsveç)

2- Penny Oleksiak (Kanada)

3- Dana Vollmer (ABD)

400 metre serbest:

1- Katie Ledecky (ABD)

2- Jazz Carlin (Büyük Britanya)

3- Leah Smith (ABD)

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 10:28
Anahtar Kelimeler:
YüzmeRioönce Vatan
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