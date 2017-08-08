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'Yusuf Yazıcı yıldızlaşacak'

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saral, "Başkanımızın da dediği gibi Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacaktır." dedi.

'Yusuf Yazıcı yıldızlaşacak'

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Saral, "Başkanımızın da dediği gibi Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacaktır." dedi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:25
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'Yusuf Yazıcı yıldızlaşacak'

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın 50. yıl kadrosunda yıldızlaşacağını söyledi.

Saral, yaptığı açıklamada, lig ve Türkiye Kupası'nda iddialı olacak bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Trabzonspor, kadro kalitesiyle şampiyonluğa oynayacaktır. İki kulvarda da kupayı müzemize getirmenin mücadelesini vereceğiz." dedi.

Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçıyla 50. yılına güzel bir başlangıç yapacağına inandıklarını kaydeden Saral, "50. yılımızda şampiyonluğa yürüyerek sezon sonunda taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Genç oyuncuları Yusuf Yazıcı'nın Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almasına ilişkin haberler konusunda da Gökhan Saral, şöyle konuştu:

"Başkanımızın da dediği gibi Yusuf Yazıcı 50. yıl kadrosunda yer alacak ve şampiyonluk kadrosunda yıldızlaşacaktır. Dünya futbol otoritelerinin takibe aldığı futbolcumuz dünya futboluna emin ve sağlam adımlarla yürüyecektir. Trabzonspor, kökleriyle birlikte yeni yıldızlar ve Türk futboluna yön verecek teknik direktörler yetiştirmeye devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGökhan SaralYusuf Yazıcı
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