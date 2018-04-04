Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maça ilişkin, "Ligde son periyoda geldik. Fenerbahçe ile önemli ve ciddi bir müsabakaya çıkacağız." dedi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını anlatan Buz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Rakip kim olursa olsun, bizim puana ihtiyacımız var. Bu şekilde İstanbul'a gideceğiz." diye konuştu.

Kalan maçlarda Osmanlıspor'un fikstür sıkıntısı yaşamayacağını savunan Buz, "Bizim rakiplerimize baktığınızda kimin kolay fikstürü var ki. Ligde kalacağız. Uzun vadeli düşünmeyi sevmem. Böyle olunca odak noktasından uzaklaşıyorsunuz. Fenerbahçe maçına odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçtan önce sadece kendi durumlarının önemli olmadığına dikkati çeken Buz, şöyle devam etti:

"Rakiplere de bakmak gerekiyor. Çünkü en iyi şekilde oraya odaklanıyorsunuz. Konyaspor maçında berabere kaldık. Rakibin stratejileri bir puan üzerineydi. Eto'o gibi bir futbolcu 88. dakikada oyuna giriyorsa, bir puan için saha çıkmışlar demektir. Maç maç bakacaksınız. Kapanan rakiplere karşı zorlanıyoruz. Bunları yaşadığımızda skorlar gelmiyor. Bize karşı açık oynayan rakipler ise bize alan veriyor. Orada kuvvetli alanlarımız ortaya çıkıyor."

"Her puan önemli"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, bu dakikadan sonra her puanın önemine dikkati çekti.

Atiker Konyaspor ile geçen hafta oynadıkları maçta fazla üretken olamadıklarını ifade eden Buz, "Her puanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Konyaspor maçındaki 3 puan bizi daha rahatlatacaktı. Dengesiz ve şuursuzca saldırır, mağlup olur ve farklı bir konuma da gelebilirsiniz." yorumunu yaptı.

"Yüreğimizle, her şeyimizle ligde kalmak istiyoruz"

Takım olarak artık defansif anlamda gol sıkıntılarını ortadan kaldıklarını vurgulayan Buz, "Yüreğimizle, her şeyimizle ligde kalmak istiyoruz. Kalacağız ve bunu da doğru bir kararla yapacağız. Zor bir fikstüre giriyoruz. Rakiplerin de işi kolay değil. Balansı ve dengeyi kim iyi kurursa, doğruları kim iyi yaparsa ligde kalacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Yalçın: Sorumluluklarımızın farkındayız

Osmanlıspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ise Fenerbahçe ile zorlu bir müsabaka oynayacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerinin altını çizen takım kaptanlarından Yalçın, "Son 5 haftadır takım olgusunda maçları kaybetmeme duygusunu çok içten benimseyen bir grup haline geldik. Gerçekten bunu takım olarak da özlemişiz. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında var olmak için sahasında galip gelmek isteyecek. Biz de Süper Lig'de var olma adına çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Sorumluluklarımızın farkındayız." diye konuştu.

"Yolumuzdan sapmadık"

Takım savunmasını daha iyi yaptıklarına ve son 5 haftada 2 gol yediklerine işaret eden Yalçın Ayhan, Fenerbahçe karşısında bu performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini dile getirdi.

Yalçın, takım ruhunu yakaladıklarını vurgulayarak, "Daha önce bireysele dayalı bir oyun formatıyla oynuyorduk. Fakat son haftalarda takım olarak hareket ettiğimizde nerelere geleceğimizi, nasıl puan alacağımızı bütün arkadaşlarımız benimsedi. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Yolumuzdan sapmadık, hiçbir zaman da sapmayacağız. Osmanlıspor'u Allah'ın izniyle hedeflediğimiz noktaya getireceğiz." şeklinde görüş belirtti.