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"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"

Arsenal'in Alman asıllı Türk futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim." dedi.

"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"

Arsenal'in Alman asıllı Türk futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim." dedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:01
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"Yine de o fotoğrafı çektirirdim"

Arsenal'in Alman asıllı Türk futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Almanya'da büyüdüm ama ailemin kökleri Türkiye'den. İki kalbim var. Biri Alman biri Türk." yorumunda bulundu.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim ve yardım gecesinde bir araya geldiğini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti." açıklamasını yaptı.

Siyaset yapmadığını sadece futbolcu olduğunu vurgulayan Mesut Özil, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez 2010'da Berlin'deki Almanya-Türkiye maçını Angela Merkel ile beraber izledikten sonra buluşmuştum. Cumhurbaşkanı ile son buluşmamızda ise politika değil, her görüşmemizde yaptığımız gibi futbol konuştuk. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı gençlik yıllarında futbolcuydu."

"Her zaman siyasilere karşı saygılı oldum"

Alman medyasında farklı yansıtılsa da Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmamasının kendi geçmişine saygısızlık olacağını aktaran Mesut Özil, "Benim için kimin Cumhurbaşkanı olduğu önemli değil, her zaman siyasilere karşı saygılı oldum. Türk ya da Alman Cumhurbaşkanı fark etmez, duruşum her zaman aynı olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim"

Bazı kişiler tarafından yalancılık ve hilecilikle suçlandığını savunan Mesut Özil, "Son seçimde ya da seçimden önce, ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim." görüşünü paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. Almanya Futbol Federasyonu ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArsenalMesut Özil
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