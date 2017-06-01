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Yılmaz Vural takımına güveniyor

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Vural, "Allah nasip ederse yalnız Göztepe'nin değil tüm İzmir'in sevincini görüyor gibi oluyorum." dedi.

Yılmaz Vural takımına güveniyor

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Vural, "Allah nasip ederse yalnız Göztepe'nin değil tüm İzmir'in sevincini görüyor gibi oluyorum." dedi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:54
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Yılmaz Vural takımına güveniyor

İZMİR

Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig 2016-2017 sezonunun son maçında, iki büyük camia Göztepe ve Eskişehirspor'un pazar günü karşılaşacağını söyledi.

Herkesin müsabakanın sonucunu, dolayısıyla Süper Lig'e çıkacak ekibi merak ettiğini belirten Vural, "Biz tarafız, Göztepeliyiz, dolayısıyla tarafımız bize şunu diyor, kazanan biz olalım, takımımızın çoktandır özlemi olan Süper Lig hasretini bitirelim. içinde de iki deneyimli, iyi oyunculara sahip takımın heyecanlı 90 dakika, uzatmasıyla 120 dakika mücadelesi olacak ama sonucunda kazanan biz olmak istiyoruz." dedi.

"Çocuklar beni mahcup etmediler"

İki takımın da Süper Lig'i hak ettiğini dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"İlk geldiğim zaman, ligin sonlarına doğru bu takım toparlanır demiştim, çocuklar beni mahcup etmediler. Üstüne koya koya devam ettiler. Ben çocuklarıma çok inanıyorum, onların saha içindeki pratiklerinin bu işi kazanmaya yeteceği düşüncesindeyim."

"İzmir'in sevincini görüyor gibi oluyorum"

Eskişehirspor'la 1994-1995'te play-off'ta mutlu sona ulaştıktan sonra Konya'dan Eskişehir'e araba konvoyuyla döndüklerini ve oradaki 300 bin kişilik kutlamayı hiç unutamadığını ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Şimdi inanıyorum ki, belki de Antalya'dan buraya yine biz çok zor geleceğiz. Biliyorum ki Allah nasip ederse yalnız Göztepe'nin değil tüm İzmir'in bu konudaki sevincini görüyor gibi oluyorum. Güzelyalı'nın pırıl pırıl meşalelerle aydınlanacağını biliyorum. İnanın şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Sabahlara kadar insanların orada bunu kutlayacaklarını düşünüyorum ve bu insanları bu duygudan mahrum etmek istemiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz VuralTakımGöztepeTeknik Direktör
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