Yılın en iyi oyuncusu Ribery

ANKARA



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa'da yılın en iyi oyuncusu olarak Franck Ribery'i seçti.



UEFA tarafından düzenlenen 2012/13 UEFA Avrupa'nın en iyi oyuncusu ödülünü, önemli rakipleri Barcelona'dan Lionel Messi ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu geçerek kazanan Fransız yıldız, ödülünüUEFA Başkanı Michel Platini'nin elinden aldı.



Oylama, UEFA'ya üye federasyonların her birinden seçilen gazetecilerden oluşan jüri üyeleri tarafından yapıldı.





AA