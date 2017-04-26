Yıldızların düellosunu Harden kazandı

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 105-99 yenen Houston Rockets, seriyi 4-1 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

Böylece 42 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekorunu kıran ve Oscar Robertson'dan sonra bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci oyuncu olan Russell Westbrook, play-off'lara ilk turda veda etti.

Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, kenardan oyuna giren Lou Williams 22 sayı, 5 ribaunt, Patrick Beverley ise 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, 47 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistlik performansıyla bir NBA play-off serisinin ilk 5 maçında 150 sayı, 50 ribaunt, 50 asist barajlarını geçen ilk oyuncu oldu.

Jazz ve Spurs, serilerinde 3-2 öne geçti

Los Angeles Clippers deplasmanından 96-92 galip ayrılan Utah Jazz, evinde oynayacağı 6. karşılaşma öncesi seride 3-2 üstünlük yakaladı.