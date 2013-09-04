Yıldırım'dan reddi hakim talebi

İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ile kulübün yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu hakkındaki "kulüp üyeliklerinin tespiti" davasında reddi hakim talebinde bulundu.



Aziz Yıldırım, avukatı Abdurrahim Erol aracılığıyla, reddi hakim talebini içeren 3 sayfalık dilekçesini, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu.



Dilekçede, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yıldırım hakkında tespit davasının görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Dilek Gökkoyun'a yönelik "basın yoluyla hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Hakim Gökkoyun'un soruşturma dosyasına sunduğu dilekçeyle Yıldırım'dan şikayetçi olduğu ve uzlaşmak istemediği yönünde beyanda bulunduğu aktarılan dilekçede, Aziz Yıldırım ve Dilek Gökkoyun arasında hukuki husumet doğduğu kaydedildi. Bu durumun hakimin tarafsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilkesine aykırılık teşkil ettiği savunulan dilekçede, reddi hakim talebinde bulunuldu.



Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Recep Özcan, "şike" davası nedeniyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ceza alan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun görevlerinden düşmüş bulunduğunun "hükmen tespiti", ihtiyati tedbir kararı ile geçici olarak görevlerinden alınmaları ve seçimli genel kurul çağrısı yapmak üzere 3 kişilik kayyum heyeti atanması talebiyle İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.



İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun, kulüp üyeliklerinin tespiti davası sonuçlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmalarına hükmetmişti. Mahkeme, daha sonra Aziz Yıldırım ve yöneticiler hakkındaki tedbir kararlarını, "En kısa sürede genel kurula gidilmesi kaydıyla" kaldırmıştı.



