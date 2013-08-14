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Yıldırım'a takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında, "Kulüp başkanı sıfatıyla açıklama yaparak, tedbir kararına uymadığı" gerekçesiyle yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Yıldırım'a takipsizlik kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında, "Kulüp başkanı sıfatıyla açıklama yaparak, tedbir kararına uymadığı" gerekçesiyle yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 13:17
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Yıldırım'a takipsizlik kararı

İSTANBUL  - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Kerim Kerimoğlu'nun Aziz Yıldırım hakkındaki suç duyurusuna ilişkin kararını verdi. 

Kararda, Aziz Yıldırım'ın suçunun, herhangi bir suç ve ceza öngören bir norm tarafından tanımlanmadığı belirtilerek, olayın, kovuşturma gerektirir bir suç olmadığı vurgulandı.

Savcılık, bu gerekçelerle takipsizlik kararı verdi. Kararın bir örneği, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

Avukat Kerimoğlu, geçen ay bulunduğu suç duyurusunda, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Yıldırım hakkında alınan tedbir kararını hatırlatarak, Yıldırım'ın bir basın toplantısında "kulüp başkanı" sıfatıyla açıklama yaparak ''ihtiyati tedbir kararına muhalefet'' suçunu işlediğini öne sürmüştü.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 13:18
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
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