Yıldırım'a takipsizlik kararı

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Kerim Kerimoğlu'nun Aziz Yıldırım hakkındaki suç duyurusuna ilişkin kararını verdi.

Kararda, Aziz Yıldırım'ın suçunun, herhangi bir suç ve ceza öngören bir norm tarafından tanımlanmadığı belirtilerek, olayın, kovuşturma gerektirir bir suç olmadığı vurgulandı.

Savcılık, bu gerekçelerle takipsizlik kararı verdi. Kararın bir örneği, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

Avukat Kerimoğlu, geçen ay bulunduğu suç duyurusunda, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Yıldırım hakkında alınan tedbir kararını hatırlatarak, Yıldırım'ın bir basın toplantısında "kulüp başkanı" sıfatıyla açıklama yaparak ''ihtiyati tedbir kararına muhalefet'' suçunu işlediğini öne sürmüştü.