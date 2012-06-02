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Yıldırım'a 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 13 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

Yıldırım'a 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 13 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:16
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Yıldırım'a 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin davanın duruşmasında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, 260 sayfalık esas hakkındaki görüşünün, 93 sanık hakkındaki istemlerini içeren bölümünü okudu.
Esas hakkındaki görüşte, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak'', ''şike'' ve ''teşvik primi vermek'' suçlarından 3 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. 
Esas hakkındaki görüşte, Sadri Şener için de ''teşvik primi vermeye teşebbüs etmek'' suçundan 9 ay ile 2 yıl 3 ay arasında hapis cezası istendi. 

5 tahliye
Tutuklu sanıklar Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı, Sami Dinç, Haldun Şenman ve Bülent İbrahim İşcen'in tahliyesine karar verilirken, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Yusuf Turanlı'nın, üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımı olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, mevcut delil durumu, dosyada bulunan fiziki ve iletişim tespit tutanakları, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunmasını dikkate alınarak, bu hallerinin devamına hükmedidi.

Ekşioğlu ve Mosturoğlu'na 10 yıla kadar hapis istemi
Davada FB Asbaşkanları İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun, ''suç örgütüne üye olmak'', ''teşvik'' ve ''şike'' suçlarından toplam 2 yıl 10,5 ay ile 10 yıl 10,5 ay arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.
Savcı Ermertcan, Ekşioğlu'nun 4 maçla ilgili teşvik ve şike iddialarına ilişkin suçlamalardan ise beraatini istedi.

Havutçu ve Adalı için 4,5 yıla kadar ceza istemi    
Davanın tutuksuz sanıklarından eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun, 11 Mayıs 2011 tarihli Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ''şike yapmak'' suçundan 1,5 ile 4,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını isteyen Ermertcan, eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi Serdal Adalı'nın da aynı maç ve aynı suçtan 1,5 ile 4,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Duruşmayı 26 Haziran 2012'ye erteleyen mahkeme heyeti, duruşmanın 27, 28 ve 29 Haziran'da da sürdürülmesini kararlaştırdı.

Fenerbahçeli taraftarlardan protesto
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tedavi altında bulunduğu hastanenin bahçesinde bekleyen taraftarlar, ''futbolda şike'' davasında Yıldırım'a tahliye çıkmamasını sloganlarla protesto etti.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:18
Anahtar Kelimeler:
şike
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