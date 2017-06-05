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Yıldırım'dan Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e tebrik

Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti.

Yıldırım'dan Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e tebrik

Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti.

05 Haziran 2017 Pazartesi 09:57
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Yıldırım'dan Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'e tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Eskişehirspor'u penaltılar sonucu yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü'nün Başkanı Sepil ile telefonda görüştü.

Başarılarından dolayı Sepil ile teknik direktör ve futbolcuları tebrik eden Yıldırım, "Göz göz Göztepe Süper Lig'de. İzmir de Süper Lig'i hak ediyor artık." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Denizli ile de görüştü 

Başbakan Binali Yıldırım, TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılar sonucu Göztepe'ye yenilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi bügüne kadarki başarılarından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Göztepe'nin Eskişehirspor karşısında penaltılar sonucu kazandığı ve Süper Lig'e yükselmeyi hak ettiği final maçının ardından Denizli ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Denizli'yi bugüne kadar elde ettiği başarılarından dolayı kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSpor Toto Süper LigGöztepe KulübüMehmet Sepil
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