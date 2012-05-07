Yiğidolar havlu attı

SİVAS - Süper Final'e Bursaspor'u 4-0 yenerek çok iyi başlangıç yapan Sivasspor, daha sonra düşüşe geçti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında üst üste aldığı 2 mağlubiyetle demoralize olan kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor ile dün final niteliğinde bir maça çıktı.



Son 4 maçında istediği sonuçları alamayan ve bu periyottan sadece 1 puan çıkarabilen Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında olduğu gibi Bursaspor karşılaşmasında da başarılı bir performans sergileyemedi. Kırmızı-beyazlılar, Bursaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle Süper Final'de havlu attı.

Bursaspor'un 5, Eskişehirspor'un 4, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un ise 3 puan gerisinde kalan Sivasspor, gruptaki son maçına prestij için çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.