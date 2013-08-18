Yeşil sahalarda

Fenerbahçe'li Emre ve Çaykur Rizespor'lu Sercan, attıkları gol sonrası "Rabia" işareti yaparak Mısır'daki katliama tepkilerini gösterdi.



Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Torku Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçeli futbolcu Emre attığı gol sonrası "Rabia işareti" yaptı.



Spor Toto Süper Lig'in bir diğer karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Karşılaşmanın 31. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Sercan Kaya, gol sevincini rabia işareti yaparak gösterdi.





