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Yeşil sahalarda "Mısır" protestosu

Fenerbahçe'li Emre attığı gol sonrası "Rabia" işareti yaptı.

Yeşil sahalarda "Mısır" protestosu

Fenerbahçe'li Emre attığı gol sonrası "Rabia" işareti yaptı.

18 Ağustos 2013 Pazar 10:13
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Yeşil sahalarda

Fenerbahçe'li Emre ve Çaykur Rizespor'lu Sercan, attıkları gol sonrası "Rabia" işareti yaparak Mısır'daki katliama tepkilerini gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Torku Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçeli futbolcu Emre attığı gol sonrası "Rabia işareti" yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in bir diğer karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Karşılaşmanın 31. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Sercan Kaya, gol sevincini rabia işareti yaparak gösterdi.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:15
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Yorumlar
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Şahinim diyor ki 2013-08-18 17:47:48

mısıra selam senin neyine gerek,sen ikinci devre ye diğin üç golün hesabını ver,bu takım sen geçen sene yokken daha kaliteli idi...neyi amaçlıyorsunuz...30 milyon taraftar izliyor allah topunuzu kahretsin.

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