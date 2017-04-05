Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88434
ALTIN
149.096
DOLAR
3.6993
STERLIN
4.6139
EURO
3.9460
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Yenilenen Sinan Erdem 'Dörtlü Final'e hazır

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız." dedi.

Yenilenen Sinan Erdem 'Dörtlü Final'e hazır

Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:44
4 Okunma
Yenilenen Sinan Erdem 'Dörtlü Final'e hazır

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne 19-21 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu yenilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla yenilenen salonun tanıtım toplantısı, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İsmail Özbayraktar, 5 ay süren tadilat sürecinden sonra Sinan Erdem'in, Avrupa'nın en modern salonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak burada 5 aydır bir tadilat sürecini yönetiyoruz. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağız. İstanbul'a yakışır bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Burada çok güzel yenilikler yapıldı. Bütün odalar VIP olarak düzenlendi. 1000'e yakın basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapı oluşturuldu. 400 kilometre civarında kablo kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtlü Final'e ve İstanbulumuzu çok güzel bir şekilde tanıtmaya hazırız."

Dünyanın en büyük ikinci küp ekranı

Sinan Erdem Spor Salonu'na dünyanın ikinci, Avrupa'nın da en büyük küp ekranı yerleştirildi. Küp ekranın etrafında da dünyada ilk kez bir basketbol salonunda kullanılan çift taraflı halka tasarımlı led ekran kurulumu yapıldı.

Salona NBA, THY Avrupa Ligi ve FIBA maçlarının da oynandığı 4 saatte monte edilebilen parke, eski potalar yerine de NBA standartında potalar yerleştirildi.

Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise üçüncü büyük çok amaçlı spor salonu olan Sinan Erdem'e 750 güvenlik kamerası kuruldu. Naklen yayın, merkezi uydu sistemleri, network altyapıları ve ses sistemleri gibi pek çok sistemde yenileme çalışması da gerçekleştirildi. Teknik ve elektronik altyapının yenilenmesi için 400 kilometre kablo kullanıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
NBAThy Avrupa LigiFIBATHY Avrupa Ligi Dörtlü FinaliİBBKadir TopbaşSinan Erdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşte hedef 'dünyanın en iyisi' olmak
Güreşte hedef 'dünyanın en iyisi' olmak
UEFA Başkanı Ceferin'den 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması
UEFA Başkanı Ceferin'den 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması
Fenerbahçe 'saha avantajı' için oynayacak
Fenerbahçe 'saha avantajı' için oynayacak
Futbolcu Erkan Zengin'in acı günü
Futbolcu Erkan Zengin'in acı günü
Real Madrid'de Varane sakatlandı
Real Madrid'de Varane sakatlandı
"MHP bitecek diyenlerin asıl kendileri bitmiştir"
"MHP bitecek diyenlerin asıl kendileri bitmiştir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ